Estudiantes, por el punto que le falta y recuperar algo de solidez

Estudiantes visitará hoy a Vélez (ambos equipo de muy flojas campañas en el torneo), con la obligación de conseguir un empate para asegurarse un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El partido, válido por la 26ta. y penúltima jornada de la Liga Profesional de fútbol, se jugará desde las 16:30 en el estadio José Amalfitani, tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación de la señal de cable TNT Sports.

El Pincha viene de perder por 3-1 el viernes último ante Huracán en el estadio Tomás Ducó, se ubica en la vigésima posición con 30 puntos y en la tabla anual está en el décimo y último lugar que otorga un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Pero como se liberará un cupo más de acuerdo a quién sea el campeón de la actual Liga, el Pincha está seis puntos arriba de San Lorenzo, el equipo que se está quedando afuera, por debajo de Estudiantes y Atlético Tucumán.

O sea que los albirrojos pueden clasificarse hoy en el caso de lograr un empate o bien si el Ciclón no consigue los tres puntos en su visita a Sarmiento, en Junín.

Pero más allá de la clasificación, que salvo una catástrofe logrará pese a su pésimo momento deportivo, Estudiantes necesita recuperar la imagen de equipo sólido, algo que hace ya un par de meses perdió luego de quedarse afuera de la Copa Libertadores a mano de Athletico Paranaense.

El entrenador Pablo Quatrocchi está obligado a realizar una modificación ya que no podrá contar con el mediocampista Jorge Rodríguez (suspendido por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas ante el Globo). Sin dudas, una bajas más que sensible. En su lugar ingresará el paraguayo Jorge Morel, ausente en Parque Patricios. El DT no confirmó el equipo e incluso hasta último momento está la chance de que el capitán juegue desde el primer minuto, si el cuerpo médico decide infiltrarlo. Otra duda está en la defensa.

Mariano Andújar, que se retiró del Tomás A. Ducó con la posible fractura del peroné de su pierna derecha, finalmente no tuvo una lesión muy grave y por eso hoy será evaluado: si responde bien será titular y caso contrario debutará Juan Pablo Zozaya.

Vélez, por su parte, se encuentra en la 26ta. posición con 22 puntos y en la fecha pasada se impuso por 2-1 ante Talleres de Córdoba.

El técnico uruguayo Alexander Medina realizará un solo cambio: el arquero Charrúa Leonardo Burián será baja por un esguince en su rodilla derecha con compromiso del ligamento colateral medial sufrido ante la “T” por lo que su lugar será cubierto por Lucas Hoyos.

El equipo de Liniers se quedó afuera en semifinales de la Copa Libertadores y no pudo pasar los cuartos de final de la Copa Argentina. Todo ha sido decepción para un plantel que se armó para ser más protagonista. Al menos en los últimos partidos logró sumar una buena cantidad de puntos en condición de local.

En Liniers el Fortín goleó 4-0 a Estudiantes en el partido final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un partido que le significó meterse en octavos y salvar la ropa luego de un arranque por demás flojo. Esa noche el Pincha presentó un equipo totalmente alternativo ya que se había asegurado el primer puesto de la tabla de posiciones de la zona B.