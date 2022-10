VIDEO. Los misterios de las momias del Museo de La Plata

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata tiene cientos de misterios por develar ante los ojos de los turistas y visitantes. En la sala egipcia, donde Gustavo Barrientos oficia de Jefe de la División de Antropología de la institución museica, se encuentran ejemplares de momias históricas, que dan cuenta del contexto y la forma en la que se tomaba la muerte siglos atrás.

En esta sala se encuentran momias con sus diferentes sepulturas y formas de despedirse de la vida para partir a lo que ellos consideraban el después de la muerte. El término “momia” se puede utilizar tanto para cuerpos humanos como animales y logran conservar alguna parte del tejido blando, que será el que se momificará.

Gustavo Barrientos explicó que hay una diferencia entre “lo que son la aparición de los casos más frentes de entierros esqueletizados, donde desaparecieron los tejidos blandos” y solo permanecen los huesos. Otra diferencia en las momias son las naturales o artificiales, siendo la primera la más común de ver, y tiene que ver con el proceso de tratamiento que se les dio.

Momias en exposición

Uno de los tres ejemplares de momias en exposición que se encuentran en la actualidad es Tadimentet (femenino), que corresponde a la conocida como época tardía, entre el siglo VI y el siglo IV a.c. Se encuentra dentro de su correspondiente ataúd y protegida por un vidrio que la rodea.

Otra de las momias de la segunda sala que alberga el museo platense parece ser, a simple vista, la de un niño pero gracias a una tomografía computada, que es un análisis no invasivo, se descubrió que “en realidad es un cráneo aislado, sin mandíbula y el resto está hecho con telas de lino y cartonaje, materiales típicos de la época para hacer los envoltorios de las momias”.

Este caso es uno particular dentro de “los momentos tardíos en la historia de Egipto”. Tanto la primera como la segunda pertenecen a la misma época (S. VI y S. IV a.c) pero esta última es posterior a la toma del poder del hombre de confianza de Alejandro Magno, Ptolomeo, período que se conoció como “ptolemaico”, que se extiende hasta el S. I a.c. De hecho, Cleopatra “es la última reina dentro de esa dinastía iniciada por Ptolomeo.

La razón por la que se momificó de esta forma puede ser variada: “un motivo es que sea un cráneo que estuvo aislado del cuerpo por alguna batalla o combate y recuperaron solo la cabeza. Otro puede ser que haya sido una muerte accidental como mordida de cocodrilo en el Río Nilo o ahogamiento”.

El último caso es de un cuerpo exhibido en el museo de una momia guanche, de las Islas Canarias y se estima que vivió entre 1000 y 1500 años atrás. Esta comunidad “habitaba la Isla de Tenerife antes de la conquista y dominio de la Corona de Castilla, en el S. XV y S. XVI”. Al no haber un reclamo de una persona que se considere descendiente, no ha sido restituida y permanece en el museo.

Cómo llegaron

La historia de cómo llegaron las momias al Museo de Ciencias Naturales de La Plata está ligada directamente con las raíces de la Ciudad. Cuando Dardo Rocha terminó su mandato, viajó junto a su familia a Egipto y adquirió “en lo que fue el antecesor del Museo Egipcio, dos momias para donarlas acá”.

“En esa época se pensaba que las grandes culturas estaban todas conectadas de alguna forma. Por ejemplo, la egipcia con los incas, aztecas o pueblos originarios, y que el desarrollo cultural de las mismas se desprendía de Egipto. Por eso, la importancia de la adquisición de Rocha al museo, que había abierto hacía muy poco”, explicó Gustavo Barrientos.

Las que se encuentran en exposición, como se mencionó anteriormente, pertenecen al período tardío. No corresponden ni a faraones, ni a sus esposas o funcionarios del momento, sino que son “de gente común del pueblo pero con una familia acomodada, que permitió costear los gastos del proceso de momificación y ataúdes”.

La Tadimentet tiene una característica especial, que la hace resaltar del resto: “tiene inscripciones jeroglíficas, simbología de la religión egipcia y hay escrituras que relatan hechos”.

Una ley que lo cambió todo

Quienes vivieron toda la vida en La Plata, visitaron hace más de veinte años el museo o conocen su contenido, podrán observar que ya no hay en exposición la misma cantidad que antes del 2006. Esto tiene un motivo: la Ley 23302.

“En 2006, las autoridades de la Facultad y el Consejo Académico tomaron la decisión de retirar restos humanos sudamericanos porque había reclamos desde hacía varias décadas de restitución de cuerpos que formaban parte del Museo, no reclamaban momias sino restos, pero que son particulares en el sentido de que algunos de ellos llegaron vivos al Museo”, contó Barrientos.

La institución ubicada en el corazón del Bosque se fundó a partir de la colección que Francisco Moreno, después conocido como Perito Moreno, tenía en un museo privado dentro de su casa.

En los primeros años de la institución como tal “algunos caciques y sus familias, que fueron derrotados por el ejército argentino con el avance contra las poblaciones originarias del norte patagónico, fueron a parar a una cárcel en Tigre para luego ser llevados a la Isla Martín García”. “El Perito Moreno conocía a algunos de ellos y solicitó que vivieran en el museo, realizando entre otras tareas, ordenanza y mantenimiento. Algunos fueron falleciendo y sus cuerpos pasaron a formar parte de la colección”, agregó.

Puesto que los tiempos cambian, “hoy no nos referimos de esa manera porque entendemos que son personas, no objetos y hay gente con identidad conocida. En relación con eso y con la decisión académica, se quitó de exposición todo resto humano que pudiera ofender a sus descendientes y se generó una política más activa de la restitución de los mismos”.

El primer antecedente fue en 1994, donde se dio la restitución del cacique Inacayal, procedente de la zona de Teca, Chubut: “Fue el primer individuo restituido a sus descendientes pero se hizo a través de una ley nacional específica”. La historia se repitió con las mismas características y pasos con el cacique ranquel conocido como Mariano Rosas, apadrinado por Juan Manuel de Rosas y quien le concedió el “nombre cristiano”. Nuevamente, una ley de 2001 permitió a sus familiares recuperar sus restos.

En general, los pedidos de restitución se dan a través un pedido formal primero, se estudia el caso en La Plata, se remite al INAI (Institución Nacional de Asuntos Indígenas), que se expide sobre el reconocimiento de la comunidad y luego siguen los papeleos de rutina.

Por esta razón, si bien actualmente hay algunos ejemplares que se pueden visitar, no significa que permanezca siempre así: “Esto es dinámico. Pueden ser retiradas”. Barrientos comentó que esta decisión que tomó el Museo de La Plata “no es habitual en los museos ni a nivel nacional o mundial pero, más tarde o más temprano, todas van a ir revisando esta práctica de exhibir cuerpos”.

Valor cultural

Estos ejemplares “nos dan un pantallazo de la aproximación a la muerte que tenían otras culturas en tiempo y espacio. Hay sentimientos ambivalentes que se producen en la gente sobre la momia, entre este interés por querer verla y el rechazo por no quere”.

“Por un lado, se ven los sentimientos a un esqueleto, a la que se la ve más parecida a uno, que a una momia. Por el otro, los museos crean este espacio en el cual la gente puede tener esta experiencia con el mundo de los muertos”, afirmó el experto.

Si tiene que explicar cuál es el fin que cumple desde el punto de vista de la exposición estos cambios de pensamientos, no duda: “es lo que se estuvo revisando en estas épocas y se consideró que no hay nada que no pueda ser reemplazado con otro tipo de información, para evitar la exposición de un cuerpo humano que, cuanto más alejado culturalmente, se puede ver más como un objeto pero eso es una persona que tiene significados y hay gente que se siente conectada con ellos y, por respeto, que es un poco el causal de esta decisión, se retiran los cuerpos humanos ya sea esqueletos o momias”.