La ilusión por entrar a la Copa sigue firme

Fue 0 a 0, pero esta vez el punto suma. No desde el aporte a la tabla de posiciones, sino desde la posición vulnerable que Gimnasia tuvo a lo largo de la mayor parte del encuentro. Argentinos Juniors jugó mejor en el Bosque y merció ganar, un poco desde sus variantes para jugar, otro poco porque la decisión táctica de Néstor Gorosito en la previa fue equivocada: su equipo nunca pudo plasmar en la cancha lo que el DT ideó desde la pizarra.

Si bien en el segundo tiempo el Lobo mostró otra imagen, las últimas fechas dejan la sensación inéquivoca de que a este equipo no le dio la nafta para pelear por el título y hoy llega en plena pelea por clasificar a la Libertadores con el tanque “en reserva”. Desgastado, cansado, con muchas bajas, Gimnasia no tuvo el plus que necesitaba y necesita. Ser el único club de primera división sin refuerzos trae estas consecuencias aunque, a la inversa del dicho, es hambre para hoy y pan para mañana la cantidad de minutos que sumaron en el equipo superior chicos como Benjamín Domínguez, Guillermo Enrique, Tomás Muro, Alan Lescano o Guillermo González, que en otros momentos hubiesen sido suplentes de los suplentes.

El cotejo contra el conjunto de La Paternal asomaba como una verdadera final por acceder a la fase de grupos de la Libertadores. Y al equipo de Gorosito le costó muchísimo encontrar la pelota en los primeros minutos. Argentinos Juniors arrancó mejor que el Lobo y tuvo la primera chance de la tarde con un remate de sobrepique de Thiago Nuss que tocó el travesaño tras una indecisión de la defensa albiazul.

Gimnasia no hizo pie con el 5-3-2. La visita manejó bien la pelota y se sintió cómodo en el desarrollo del juego. Así, Andrés Roa también buscó el arco tripero y su remate se fue desviado, abriéndose ancho del poste derecho del arco mens sana.

Rodrigo Rey tapó una pelota increíble, un bombazo desde 5 metros de Gonzalo Verón que salió al cuerpo del arquero que pudo rechazar. Al Lobo le costó una enormidad encontrar el balón. Desde un lateral, casi Andrés Roa la empuja sobre el palo opuesto ante una defensa que no encontraba las referencias de marca dentro ni fuera del área. En todos los ítems del juego, Argentinos fue superior.

Desde una corrida de Ramón Sosa, Gimnasia pudo salir del asedio después de un rato largo corriendo detrás de la pelota en campo propio. El paraguayo Sosa era el mejor jugador local. Otra vez una acción individual suya llevó peligro al arco de Lanzillotta, aunque su remate fue desviado cerca del poste izquierdo.

El Bicho manejó campo, pelota y ganó las divididas. Al Tripero le quedaba la salida de contra como único argumento. En el tramo final de la primera etapa, con Oscar Piris más abierto como lateral derecho y Guillermo Enrique compensando en la mitad de la cancha, Gimnasia pudo emparejar las acciones, aunque en el balance global el equipo de La Paternal estuvo mucho más cerca de la apertura del marcador.

Para el complemento, Néstor Gorosito decidió el ingreso de Alexis Steimbach por Guillermo Fratta, para armar una estructura más natural con un 4-4-2. “Rodrigo, Rodrigo” gritaron los hinchas ante una descomunal doble atajada del arquero ante el paraguayo Gabriel Ávalos. a esa altura de la tarde, el golero tripero ya era Rey de reyes. De a poco, pareció hacer pie Gimnasia. Tomás Muro avisó con un remate de zurda alto sobre el horizontal. Y después un buen centro de Guillermo Enrique no pudo ser aprovechado por Franco Soldano, quien remató defectuosamente.

Pipo probó con los ingresos de Benjamín Domínguez y Eric Ramírez en lugar de Tomás Muro y Alan Lescano. Después, fue el turno del Tanque Contín por Franco Soldano, aunque a esa altura el juego era mucho más equilibrado. El partido quedó para cualquiera: Benjamín Domínguez se apresuró en buscar el arco entrando por la derecha; el ingresado David Zalazar, con un remate desviado, desperdició una buena chance.

El partido tuvo ritmo vertiginoso. Eric Ramirez le tapó una salida al arquero, pero el árbitro le anuló el gol porque el concordiense no dejó sacar cómodo al arquero visitante Lanzillota. Miguel Torrén tuvo un buen tiro libre que no pasó tan lejos del poste derecho del arquero Rey. Se lo perdió Nicolás Contín, quien no tuvo recorrido en su pie derecho en una pelota que remató mordida casi en el punto del penal. Javier Cabrera empezó a marcar diferencias por la derecha apenas ingresado. A un disparo de Nicolás Reniero le faltó fuerza ante un centro del 7 y después Ávalos mordió la pelota tras otro desborde del uruguayo y Enrique despejó. El mismo lateral sacó de de cabeza la sacó al corner una pelota complicada.

Con sobresaltos, el Lobo terminó sumando. Tal vez sea el punto que marque diferencia en la cuenta final.

Rey fue otra vez la gran figura del Lobo, con atajadas fantásticas ante Verón y Ávalos

No funcionó el 5-3-2 que pensó Gorosito, por eso al inicio del complemento entró Steimbach por Fratta