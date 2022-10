VIDEO. Tini recordó con cariño a Sebastián Yatra, pero luego se arrepintió: “Metí la pata sola”

Tini Stoessel, que vendrá en noviembre a La Plata, terminó su relación con Sebastián Yatra en el 2020 y hasta el momento nunca había salido a hablar de su pasado con el cantante colombiano. Actualmente la intérprete de “Triple T” está de novia con Rodrigo De Paul tras los escándalos con Camila Homs.

En una entrevista que le hicieron en Miami, la cantante se animó a hablar y la respuesta se le fue de las manos al referirse a su ex Sebastián Yatra. "¿Cuál es tu reacción cuando escuchas una canción de tu ex y dices esa me la está dedicando a mí?", le preguntó la periodista.

"Escucho una canción de mi ex y hay mucho cariño”, respondió directa. "Así que hemos vivido cosas muy lindas, siempre me ha gustado su música, y si se trata de una canción que yo conozco es con mucho amor", agregó. Inmediatamente, la periodista estalló de risa y Tini se dio cuenta.

"¿De qué ex estamos hablando?", preguntó la cantante. "Ah, ¿yo metí la pata sola? ¿Pero cuál fue la pregunta? Yo dije, mi único ex que canta es Sebastián. Ay, bueno, si no bórrenla. No, nada, nos queremos y nos llevamos bien", aclaró avergonzada. "Hay mucho cariño, vivimos cosas muy lindas. Nos queremos y nos llevamos bien. Siempre me ha gustado su música", concluyó.