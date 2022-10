"Espero que la Justicia esté a la altura" dijo Thelma Fardín antes de las declaraciones de Juan Darthés

Ahora, el actor estará por primera ante el juez en Brasil. La actriz seguirá su testimonio a través de la web. Días más tarde habrá alegatos y se espera que antes de fin de año haya sentencia

A casi cuatro años de que Thelma Fardin denunciara en Nicaragua a Juan Darthés por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en una gira de Patito Feo en el mencionado país en el 2009, el actor declará por primera vez. Lo hará ante la Justicia de Brasil, donde tiene nacionalidad y donde se radicó luego de que la actriz hiciera público el caso.

Está previsto que el actor se presente ante el juez Ali Mazloum. Con su testimonio, quedaría cerrada esta etapa del juicio que se reanudó el 29 de septiembre tras un pedido de nulidad por parte de la defensa. Luego, se esperarán los alegatos y desde la parte querellante esperan que antes de fin de año haya sentencia.

Así Thelma señaló: “Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, hizo mucho (él) para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una justicia que revictimiza. Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”, dijo, y agregó: “Tuve tantas trabas y qué queda para las personas que no tienen herramientas”, se preguntó la actriz y siguió: “Lamentablemente este caso pesó mucho sobre mis espaldas y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas las víctimas, decir que mentimos”.

Finalmente, la actriz contó además que “el escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica”. “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?”, cuestionó y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.