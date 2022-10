La Justicia, se planta Rechaza pagar Ganancias

La inclusión en el dictamen del proyecto de Ley del Presupuesto nacional de un artículo que obligaría a pagar el Impuesto a las Ganancias a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial generó una áspera reacción en la Justicia, empezando por la Corte Suprema de la Nación que es la cabeza de ese poder del Estado.

Los miembros del máximo tribunal se reunieron ayer al mediodía, en forma inusual e informal, para analizar el proyecto. No hubo comunicaciones oficiales pero trascendió que entre los supremos se interpreta la movida parlamentaria -que ellos leen como un recorte de salarios- como un ataque más contra la Justicia de parte del oficialismo.

La Corte quedó en estado de consulta permanente hasta el martes, día de sus encuentros formales, para ver qué respuesta formal plantea al Legislativo. Se supone que entre ese día y el miercoles la Cámara de Diputados debería tratar el Presupuesto en el recinto para darle media sanción.

Paro y movilización

Paralelamente, el gremio de los trabajadores judiciales, que conduce el cegetista Julio Piumato, anunció un paro y movilización en todo el país justamente para el próximo martes en rechazo del polémico artículo, introducido en el Presupuesto a instancias del Frente de Todos.

En un comunicado hablaron de que la incorporación de los trabajadores del sector al régimen de ganancias es un “acto confiscatorio del salario”, lo definieron como un “ataque contra la Justicia” y una “cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto, mientras que los que saquean a la Argentina siguen indemnes”.

“No permitiremos que nadie se lleve puesta a la Justicia. Si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino”, agregaron. Y aclararon: “El salario de los trabajadores no es ganancia, lo defendimos y lo defenderemos con toda nuestra fuerza”.

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también expresó su “profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110º de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados”.

También se sumó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. “La persistencia de los órganos políticos gubernamentales en la implementación de este tipo de medidas no hace más que poner en riesgo el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno, menoscabando la intangibilidad de las remuneraciones de las/los magistrados que es una garantía de rango Constitucional destinada a asegurar a la sociedad un Poder Judicial independiente”, dijo el organismo.

La Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial también se declaró en “sesión permanente”.

Apuntan a una jugada del kirchnerismo

Respecto a la Corte Suprema, trascendió que los jueces analizan la novedad respecto a Ganancias como una jugada del kirchnerismo para tratar de provocar vacantes en el Poder Judicial. Lo compararían con la reforma de la ley de jubilaciones del sector, que en su momento llevó el aporte que hacen los jueces al sistema previsional al 18 por ciento y generó una ola de renuncias de magistrados que prefirieron jubilarse antes de que saliera la nueva ley que les empezaría a afectar el bolsillo.

Los jueces críticos del Gobierno sostienen que ahora también se pretendería forzar un éxodo de magistrados para ocupar esos lugares con gente afín al Frente de Todos.

Detalle: es verdad que el tema lo introdujo en el presupuesto el oficialismo legislativo kirchnerista (no había sido enviado así por el Poder Ejecutivo) pero, según trascendió, en principio también lo apoyaría la oposición de Juntos por el Cambio, que no firmó el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja por no estar de acuerdo con otras modificaciones que se metieron. Se verá la postura opositora cuando se debata en el recinto.

Siempre según fuentes judiciales, la otra evaluación que se hace en la Corte Suprema es que la movida pretendería deslegitimar al Poder Judicial frente a la opinión pública, introduciendo la noción de que los jueces son privilegiados porque no pagan ganancias como el resto de los trabajadores. ¿Por qué? Por que eso se daría en la antesala del dictado de importantes veredictos, como en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la llamada Causa Vialidad.

¿Por qué los cortesanos y demás magistrados hablan de “un ataque más” del oficialismo? Debido a que la cuestión impositiva se suma a la famosa y frustrada reforma judicial que llevó adelante la “Comisión Beraldi”, a instancias de Alberto Fernández; la media sanción en el Senado nacional -que condude Cristina- del proyecto para ampliar la Corte Suprema; la media sanción en la misma cámara de la ley que modifica el Consejo de la Magistratura según criterios políticos del oficialismo y los planteos de reforma del Ministerio Publico Fiscal, entre otros ítems.

Desde el Poder Judicial deslizan que, si el proyecto de aprueba impactaría no sólo en los sueldos de jueces nacionales sino en los funcionarios de provincias y municipios, donde las realidades salariales son notablemente diferentes.