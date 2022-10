La irrupción de motos, monopatines y bicis demanda nuevas reglas para el tránsito

Ocho víctimas fatales en lo que va de octubre causó el tránsito en La Plata. En el año son 54 las personas que perdieron la vida. El jueves se sumó una más, un ciclista de 35 años que se desplazaba por 7 y 51, para terminar embestido por un ómnibus en circunstancias que la Justicia se encargará de definir. En las últimas semanas habían fallecido en episodios similares dos jóvenes motociclistas.

Todo indica, entonces, que las autoridades debieran poner los focos sobre la anarquía imperante, acentuada por la irrupción de nuevos vehículos, ya sean los distintos tipos de motocicletas, motonetas y bicicletas, así como por la aparición de nuevos protagonistas del tránsito como son los monopatines y otros impulsados por tracción eléctrica.

Tal como lo vienen sugiriendo especialistas y urbanistas, la Ciudad necesitaría primero definir perfectamente el problema y luego tomar medidas para resolverlo.

Pareciera ser una fórmula elemental, pero ocurre que hace décadas que no se planifica en forma integral el movimiento de vehículos y de personas en La Plata.

Se suceden las administraciones y todas acuden a medidas parciales, acicateadas de tanto en tanto por algunas tragedias, hasta que éstas se olvidan y todo sigue casi igual.

En ese contexto la Municipalidad anunció la realización de pruebas con el fin de crear carriles exclusivos para micros en la avenida 7 de 54 a 50, es decir en cuatro cuadras del Centro. Desde las 11 y hasta las 13, los vehículos particulares que circulen en el carril descendente serán desviados hacia calle 6 y podrán retomar avenida 7 en calle 50, rodeando plaza San Martín.

Cabría reseñar que en las columnas de este diario se vienen reflejando, desde hace décadas, opiniones de especialistas sobre la necesidad de que los ómnibus no se sobrepasen unos a otros en la avenida 7, en un tramo que podría abarcar por lo menos desde plaza Italia a la Rocha, es decir más de quince cuadras. Al sobrepasarse, ocupan totalmente la calle y generan toda clase de riesgos y embotellamientos.

También se ha dicho, con insistencia, que no sólo hay que extender las bicisendas sino reclamar que los que andan en dos ruedas por la Ciudad -sean bicicletas, motocicletas o patinetas- también se encuentran obligados a cumplir las leyes de tránsito.

No se entiende el motivo por el cual muchos motociclistas, que siguen sin usar casco, no trepidan en cruzar los semáforos con luz roja o en suponer que para ellos no existen reglas que cumplir.

En ese sentido, un trabajo del Observatorio Vial de Cecaitra (cámara que agrupa a empresas productoras de software vial) dejó como principal conclusión que la mayoría de las personas que conducen vehículos de escaso porte, desconocen las regulaciones existentes para usarlos. Está claro entonces que resulta imprescindible crear conciencia para que la población se interese y conozca sobre las normas vigentes en la materia.

Corresponde, asimismo, advertir que la circulación creciente y poco controlada de estos vehículos plantea desde hace años desafíos que no se encuentran resueltos y que, en la práctica, se traducen en maniobras peligrosas y en riesgos constantes en las calles.

Fijar con claridad las responsabilidades existentes, determinar cuáles son las actitudes desaprensivas, aclarar por cuál andarivel deberían circular las motos y otros vehículos de dos ruedas, impidiéndose así zigzagueos sumamente peligrosos, disponer cuáles son los resguardos que deben adoptar los conductores, como el uso obligatorio de cascos, parecen ser, entre otros, algunos de los recaudos mínimos que las autoridades viales debieran hacer cumplir en forma estricta.