Unánime reclamo de vecinos por una mayor presencia policial en los barrios

Ahora son vecinos del Barrio Jardín los que se reunieron para reclamar y encontrar alternativas a raíz de la creciente inseguridad en la que viven, a partir de una ola delictiva que no les da ninguna tregua. “Así ya no se puede vivir más...”, fue el testimonio de uno de ellos, reflejado en la nota publicada ayer en este diario. Lo que piden es lo mismo que demandan todos los vecindarios platenses; mayor presencia y más actividad de la Policía.

Tal como reseñaron, en los últimos meses se vienen registrando en Barrio Jardín episodios delictivos, algunos de ellos muy violentos. Muchos de esos pobladores acaban de reunirse en forma espontánea en 115, 89 y diagonal 690, uno de los cruces más concurridos de esa poblada zona.

Asaltos a mano armada, robos con roturas de puertas en las viviendas, sustracción de herramientas y materiales de construcción, destrozos de cañerías y aberturas en domicilios, toda la gama de delitos y de perjuicios materiales encontró escenario en Barrio Jardín, en donde la mayoría de las quejas apunta al accionar policial, al que califican de muy lento, ineficaz o, en algunos casos, inexistente.

Una de las vecinas contó que se enteró que estaban robando en su casa, que fue a la comisaría y “el que me atendió respondió que usara el celular para llamar al 911, que él no podía hacer nada”. Otro frentista señaló que le robaron el portón del garaje y que decidió cerrar la abertura con una pared, para prevenir así otra posible sustracción.

Otro vecino indicó que a su hijo lo asaltaron en la calle hace tres años. “Hicimos la denuncia, la Policía sabía quiénes eran y dónde estaban y no fueron a buscarlos... Me llamaban a cada rato para pedirme diferentes datos y me terminaron instando a que retirara la denuncia”.

En una zona de Barrio Jardín suceden, también, episodios inusuales: “Como esta parte no tiene numeración municipal, el año pasado a una vecina le estaban forzando el portón para entrar, llamamos a la Policía y como la dirección no aparecía en Google Maps no vinieron”.

Los vecinos dicen que andan por la calle con muchísimo cuidado. Se fijan bien antes de salir y otros prefieren vivir encerrados, comunicándose a través de los grupos de alerta formados por frentistas que colocaron alarmas vecinales.

En realidad, nada que no venga ocurriendo en muchos otros barrios y localidades platenses. Lo primero que correspondería decir es que la inseguridad no tendría que sentirse a sus anchas en ningún lugar de la Región. Que quienes salgan a delinquir tengan clara conciencia de que habrá una Policía atenta y eficaz, dispuesta a detenerlos. Pero eso, claro, está lejos de ocurrir.

Lo que se viene reclamando en todos estos casos es una mayor presencia policial, de tipo preventivo, en los distintos barrios. Una presencia de personal en lugares conflictivos y una mayor cantidad de patrulleros realizando rondas permanentes, requiriéndose también de los efectivos policiales que actúen a la hora de detener a los malvivientes y que no dejen de acudir a lugares sobre los cuales no existen demasiadas dudas que los podrían hallar.

Las autoridades a cargo de la seguridad de la población debieran responder con prontitud a los reclamos de muchos barrios, abandonados hoy a su propia suerte, dominados por bandas de personas de toda edad que despliegan a su arbitrio y durante mucho tiempo un accionar delictivo al que nadie parece querer detener.