En vivo | Pipo pateó el tablero para torcer la historia: Miramón y Muro por Domíngues e Insaurralde

Ante un buen marco de público que se dio cita al Mario Alberto Kempes, Gimnasia cae 1 a 0 ante Talleres, en un encuentro clave para asegurar un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. El encuentro cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina y Ariel Penel a cargo del VAR. La televisación EN VIVO es a través de la señal de TNT Sports.

También se puede seguir a través de la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, como hace ya más de 25 años.

Siendo plenamente consciente de sus reales posibilidades para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, Gimnasia empezó a jugar frente a Talleres en Córdoba un partido de suma importancia.

Con Insaurralde como compañero de "trinchera" en el mediocampo de Cardozo, el Lobo de Pipo apostó por la velocidad de Benjamín Domínguez, Ramón Sosa y de Eric Ramírez en un campo de juego amplio y sabiendo que los cordobeses iban a asumir el peso de las acciones por su localía.

Después de veinte minutos con mucha imprecisión en los pases y lógicas dificultades para construir buenos ataques, los mens sana sintieron el golpe de un golazo marcado por Matías Esquivel. Fue en el minuto 22 y Rodrigo Rey nada pudo hacer ante un remate cruzado que se incrustó muy cerca del ángulo superior izquierdo.

Ya en desventaja, el Lobo pretendió reaccionar pero no le fue fácil porque el dueño de casa seguía manejando mejor la pelota.

LEA TAMBIÉN Los juveniles sumaron 9 puntos frente a Godoy Cruz

El Lobo fue protagonista del campeonato pero se desinfló en las últimas fechas y los malos resultados en el Bosque (bastión de la campaña, pero con 1 puntos sobre 12 en los últimos partidos) lo obliga ahora a una victoria en calidad de visitante para no depender de terceros y en todo caso dirimir con Huracán el ingreso o no a fase de grupos en función del resultado y/o la diferencia de gol.

Un plantel corto que extrañó horrores al lesionado Cristian Tarragona y la desvinculación de Johan Carbonero y ser el único de los equipos de primera división que no se reforzó, más el desgaste físico de un calendario comprimido terminaron con las ilusiones de un equipo que hasta la fecha 19 peleaba el campeonato. De hecho, era puntero en esa fecha, la última de un tradicional Apertura o Clausura. Después, no le alcanzó la nafta al equipo de Pipo. Nunca logró ese salto de calidad necesario para la pelea grande.

Néstor Gorosito tendrá que realizar obligatoriamente un cambio, ya que Brahian Alemán no será de la partida. Jugó infiltrado ante Boca, pero no pudo hacerlo con normalidad y debió salir en el entretiempo. Por eso, no tenía sentido volver a intentarlo (por suerte la lesión no se agravó) y el año terminó para el capitán. Salvo él viajaron a Córdoba los restantes 24 jugadores concentrados en la previa del partido frente a Boca. Tomás Muro volvería al banco de relevos y Matías Bazzi quedaría fuera de la planilla oficial.

Si bien Pipo no confirmó la alineación titular, todo parece indicar que Franco Soldano jugará en lugar del uruguayo para volver al habitual 4-4-2. La duda pasa por la presencia de Manuel Insaurralde (quien fue titular ante el xeneize) o el ingreso de alguno de los juveniles que han acumulado buenos minutos en las últimas fechas, tal el caso de Alexis Steimbach.

Talleres, de muy floja campaña en la temporada (vigesimoquinto, con apenas 43 puntos) y con una faena mediocre en el torneo en el que suma 32 unidades tras haber apuntado los cañones a su participación en la Libertadores, puede salvar el año la semana próxima cuando el miércoles enfrente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.

El entrenador Javier Gandolfi (¿futuro colaborador de Martín Demichelis en River?) dispondrá un mix de titulares y suplentes para el compromiso de esta tarde teniendo en consideración la importancia del juego ante el Taladro, además teniendo en cuenta que jugó el miércoles el pendiente ante Unión, que fue empate 2 a 2. Guido Herrera sería el arquero en lugar de Alan Aguerre y del medio para adelante es casi segura la salida de Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Francisco Pizzini y Michael Santos.

En caso de obtener la victoria, Gimnasia asegurará al menos la fase preliminar de la Copa Libertadores. Si empata, tiene que sacar cuentas porque el triunfo de Argentinos Juniors sobre Vélez llevó al equipo de Milito a las 67 unidades. Además, deberá esperar el resultado de Patronato-Huracán y -aún perdiendo el Globo- el partido de mañana entre Tigre y Arsenal, ya que de imponerse el conjunto de Victoria llegará a los 66 puntos, con una muy buena diferencia de gol (+17).

FORMACIONES

TALLERES: 22- Guido Herrera; 8- Julio Buffarini, 13- Julián Malatini, 3- Lucas Suárez, 21- Ángelo Martino; 17- Christian Oliva, 23- Alan Franco; 38- Matías Godoy, 32- Matias Esquivel, 25- Leandro Espejo; y 20- Gonzalo Álvez.

GIMNASIA: 17 - Rodrigo Rey; 6- Guillermo Enrique, 4- Leonardo Morales, 3- Oscar Piris, 32- Matías Melluso; 44- Benjamín Domínguez, 30- Agustín Cardozo, 27- Manuel Insaurralde, 11- Ramón Sosa; 43- Eric Ramírez y 15- Franco Soldano.

Los suplentes del Lobo: 1- Tomás Durso, 2- Guillermo Fratta, 18- Nicolás Colazo, 41- Gonzalo González, 31- Matías Bazzi, 5- Emanuel Cecchini, 33- Nery Leyes, 20- Alan Lescano, 38- Alexis Steimbach, 28- Tomás Muro, 36- Ignacio Miramón, 26- Alexis Domínguez y 9- Nicolás Contín.

Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Ariel Penel.

Estadio: Mario Kempes.

Hora de inicio: 14.30.

TV: TNT Sports.