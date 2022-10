Mundo loco

1

LAS VERDURITAS NO TANTO... ¡A LOS NEARDENTALES LES GUSTABA LA CARNE!

Los científicos aún no han resuelto la cuestión de si los neandertales fueron carnívoros o no; mientras que unos estudios defienden que eran grandes consumidores de plantas otros dicen que de carne. Ahora, una nueva investigación va en esta última línea: esta especie extinta -sugiere- fue carnívora. Los resultados se publicaron en la revista PNAS, en un artículo liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS) y con participación de la Universidad de Zaragoza. Los investigadores utilizaron por primera vez el análisis de isótopos de zinc para determinar la posición de los neandertales en la cadena alimentaria y sus resultados, a partir del análisis de un diente fósil hallado en el yacimiento de Gabasa, en Huesca, apuntan a que parecen haber sido carnívoros que no consumían la sangre de sus presas. En este tipo de análisis, que facilita la distinción entre omnívoros y carnívoros, cuanto más bajas sean las proporciones de los isótopos de zinc en los huesos, más probable es que pertenezcan a un carnívoro.

2

¿ATRAÉS A LOS MOSQUITOS COMO UN IMÁN? PODRÍA SE TU OLOR...

Un nuevo estudio encontró que ciertas personas son verdaderos “imanes de mosquitos”, y esta situación probablemente tiene que ver con su olor corporal. Las personas más atractivas para los mosquitos producen una gran cantidad de ciertas sustancias químicas en la piel que afectan su olor. Mala noticia para esta gente: los chupasangres son leales a sus favoritos. “Si tenés altos niveles de esta sustancia en tu piel, serás el blanco de todas las picaduras en la salida a aire libre”, dijo la autora del estudio, Leslie Vosshall, neurobióloga de la Universidad Rockefeller de Nueva York.

3

“No me importa cenar uno o dos diferentes tipos de bichos. En México está la costumbre de consumir grillos y también huevos de hormigas. Fritos, tienen un sabor delicioso. ¡Los insectos realmente son increíbles!”

Salma Hayek,

Actriz

En una entrevista con el portal HelloMagazine, la actriz de origen mexicano Salma Hayek compartió algunos secretos para lucir una figura espectacular a sus 56 años. Desde ya que la exitosa estrella de Hollywood lleva una dieta balanceada, que incluye frutas, verduras, yogur, pollo y tamales, entre otros alimentos. También contó que su cena favorita son los tacos de pato y guacamole de mariscos. Y, como dato exótico, reveló que también consume insectos para complementar su menú.

4

¡SÍ SEÑOR! EL AGUA CALIENTE SE CONGELA ANTES QUE LA FRÍA

Aunque el efecto Mpemba (por el cual el agua caliente se congela primero que la fría) ha sido aceptado como un hecho, los científicos tardaron en ponerse de acuerdo sobre su explicación. Al día de hoy existen varias hipótesis sobre el fenómeno. Si tenemos dos recipientes con agua, uno a 90º C y otro a 60º C, y los ponemos en un congelador al mismo tiempo: ¿cuál pensamos que se convertirá en hielo primero? El sentido común indicaría que el agua fría se congela primero que el agua caliente, pero en este caso es a la inversa. Éste es el efecto Mpemba, en honor al joven de Tanzania que lo descubrió mientras hacía unos helados en 1969.

La hipótesis comúnmente propuesta es que el agua caliente se evapora más rápido, pierde masa, y por tanto, necesita perder menos calor para congelarse. Sin embargo, el efecto Mpemba también se da en recipientes cerrados donde la evaporación no tiene lugar. Otra de las posibles explicaciones es que el agua desarrolla corrientes de convección y gradientes de temperatura según se enfría.

5

PRESO POR MORDER A UN PERRO

El británico Mathew Boulter (34) ya cumple los ocho meses de prisión, condenado por morder a un perro policía y agredir a un oficial en agosto en un sitio público de Grimsby. La policía había ido al lugar por denuncias de que Boulder estaba causando disturbios.

6

CONSEJOS ESPIRITUALES DEL "BUDABOT"

¿Qué significa la felicidad? Esta es una pregunta que pronto se le podrá hacer al “Budabot”, una herramienta de inteligencia artificial (IA) creada por investigadores de la Universidad de Kioto, expertos en religión e informática, para acercar los consejos espirituales de las escrituras ancianas al público. El software, aún en fase de prueba, puede memorizar unas mil enseñanzas de textos budistas. Mediante la IA, una imagen de buda sentado en posición de loto en realidad aumentada aparecerá en los celulares de los usuarios y responderá a sus preguntas.

7

¡AUXILIO! ¡EL TERCER POLO DE LA TIERRA SE ESTÁ DERRITIENDO!

Además de la Antártida y el Ártico, las grandes regiones de hielo ubicadas en ambos hemisferios, la Tierra tiene otro gran territorio helado que los científicos llaman el Tercer Polo, debido a que se trata de la tercera gran reserva de agua dulce en el planeta.

Esta extensa región de montañas (unos 5 millones de km2) en Asia abarca las cordilleras del Hindú Kush, el Himalaya y la meseta tibetana. Así, es fuente de agua para los diez ríos más importantes de dicho continente, entre ellos el Ganges, el Amarillo, el Yangtsé y el Mekong, aparte de otros grandes lagos. El Tercer Polo de la Tierra contiene más de 50.000 glaciares en su interior, que comprenden unos 100.000 km2. Se distribuye a lo largo de ocho países: Afganistán, Pakistán, China, Nepal, India, Bután, Bangladesh y Myanmar. El derretimiento de hielo en el Tercer Polo, producto de la contaminación y los gases de invernadero, preocupa, ya que cerca de 1.900 millones de personas (un cuarto de la población mundial) dependen del agua procedente de glaciares y nevados.

8

LOS "HOBBITS", PRIMOS BAJITOS DEL HOMBRE. ¿ESTÁN VIVOS?

Casi 20 años han pasado desde que el fallecido antropólogo neozelandés Mike Morwood descubrió en la isla indonesia de Flores huesos de una pequeña especie de homínido parecida al “hobbit”, porque apenas medía 106 cm de altura.

El Homo Floresiensis, que se remonta al Pleistoceno tardío (que comenzó hace unos 2.580.000 años y terminó hace 11.700 años), era un hombre de cerebro pequeño y pies grandes que fabricaba herramientas, y nadie sabe con exactitud de dónde evolucionó.

Se cree que era contemporáneo de los primeros humanos modernos en esa región del sudeste asiático y el consenso general considera que se extinguieron hace unos 12.000 años.

Sin embargo, en un ensayo para la revista The Scientist, el antropólogo Gregory Forth de la Universidad de Alberta, Canadá, sostiene que los informes sobre un “hombre-simio” en Flores podrían ser avistamientos del antiguo ancestro humano, que aún colea en la actualidad.