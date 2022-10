Los “héroes” del camión le recuperaron la ortodoncia

Un milagro. Y todos suspiraron. Carolina Luchessi es la mamá de la nena que dejó sus “brackets” removibles (aparatos de ortodoncia) en una servilleta de papel cuando se fue a dormir y necesitó de varios héroes para recuperarlos: en lugar de capa tienen ropa de “grafa” que los protege en la recolección de residuos.

Todo empezó en la noche. Al levantar la mesa tras haber cenado en familia, ese envoltorio fue a parar a la basura. “El lunes 17, nos levantamos a las 8 horas para ir a trabajar. Levantamos a nuestros hijos para ir con nosotros y vemos que nuestra hija, Agatha de 8 años, no tenía los “brackets” removibles, los cual se los tiene que poner para dormir”, remarca el escrito. “Comenzamos a buscarlos por toda la casa. Ya con desesperación le pedimos que haga memoria, lo cual hizo que recordara que se los había sacado para cenar y como no tenía la cajita donde los guarda, los puso en una servilleta, la cual cuando se limpió la mesa, la tiramos, obviamente, sin darnos cuenta que adentro estaban los aparatos”, relató la mujer a través de una red social.

La desesperación por encontrarlos fue total. Pero algo ayudó. “Salimos corriendo afuera y el recolector ya había pasado. Nos subimos a nuestro auto y después de muchas vueltas, logramos encontrar el camión 107 de Ensenada. Los recolectores, Sergio y Lautaro, escucharon nuestro pedido, pero ya habían compactado y no podían hacer nada. Pero nos dijeron que vayamos con ellos a planta recicladora, que por ahí nos podían dejar pasar para buscarlos”. Sin dudas, ante esta situación, había algo de esperanza, aunque se trataba de algo meramente difícil. Dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se tiran varias toneladas de basura por día y parecía una utopía poder cumplir con la misión, pero en la familia, no bajaron los brazos. “Llegamos a la Planta, después de que el camión fue pesado en el CEAMSE. Sumado a la desgracia que ya estábamos viviendo, nos muestra el ticket de que llevaba más de 5 toneladas de basura compactada. El encargado de la planta Adrián, muy amablemente, nos explicó que por cuestiones de seguridad no nos podía dejar pasar. A lo que le pregunta al camionero Emanuel si él podría tratar de buscarlos, pero lo veía muy difícil ya que era buscar una aguja en un pajar literalmente. Por suerte, aceptó ayudarnos”, siguió comentando su mamá, que luego iba a recibir una hermosa noticia. “Después de 40 minutos, salen tocando bocina y cuando se bajan, tenían un rollito de papel con los “brackets” adentro, sanos y salvos. Éste héroe sin capa, llamado Emanuel, buscó en 5 toneladas de basura y encontró los aparatos…. 5 toneladas, ustedes lo pueden creer??? Porque yo no caigo”, contó la mamá de Agatha. “Agradecemos eternamente la buena voluntad, la predisposición y la calidad humana con la que se manejaron para ayudarnos y lograr este milagro”, apuntó en el final de la historia con final feliz.