Lali Espósito preocupó a sus fans: "Los médicos me piden parar por mi salud"

La preocupación se adueñó de los fanáticos de Lali Espósito, quienes encendieron las alarmas luego de que la artista tuviera que suspender sus próximas presentaciones en Neuquén y Chubut. Desde hace tiempo, el esfuerzo y la gran cantidad de compromisos laborales que tienen, le juegan una mala pasada.

En esta oportunidad, la ex Casi Ángeles presentó fiebre alta y tos, por lo que no podrá cumplir con los espectáculos pactados. Semanas atrás, arribó a Uruguay con el Disciplina Tour y, aún con mucha fiebre y engripada, salió al escenario igual para no decepcionar a sus fans.

A través de sus redes sociales, la cantante de “Diva” le contó a sus seguidores lo que ocurría: “Pasamos los shows de esta semana porque tengo un cuadro muy heavy (ya inremable) de tos y fiebre que me imposibilita hacer el show power que es el Disciplina Tour de dos horas. Quiero darles lo mejor”.

“Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso, todo ok! Me pone triste esto pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar. Por mi salud y por ustedes, que merecen lo mejor”, cerró.

Los shows en cuestión serían esta semana y se pospusieron para el 6 de noviembre en el caso de Neuquén y para el 8 de noviembre en Trelew. Mientras tanto, tendrá que hacerle caso a los médicos que la asisten para poder recuperarse por completo.