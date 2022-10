VIDEO.- Se aprobó el Presupuesto 2023 en general pero la oposición frenó el pago de Ganancias para jueces

Tras casi quince horas de debate, pasadas las 5 de la mañana la Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos. La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

Cerca de las 7, y tras febriles negociaciones, llegó el turno de tratar el polémico artículo 100 incluido en el proyecto que contempla el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, tal como se preveía, la oposición le puso freno: la votación terminó con 134 negativos y solo 116 afirmativos.

De esta forma, el oficialismo fracasó en su intento por avanzar con el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial. Germán Martínez, jefe de bloque oficialista, fue quien insistió en que el artículo debía votarse con mayoría simple, no con mayoría agravada de 129 votos como insistía oposición. Lo cierto es que se desataron fuertes debates en torno a este artículo y uno de los discursos más fuertes lo dio la diputada Graciela Camaño, quien dijo que “el artículo 110 de la Constitución Nacional pretende que el Poder Judicial tenga independencia no sean condicionados por parte de aquellos que tenemos la potestad de establecer algún tipo de imposición. No es un tema menor”. También la diputada de izquierda Romina Del Plá propuso desdoblar el artículo para eximir del pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial a sus empleados, pero la propuesta fue rechazada por el diputado Heller.

Cabe destacar que minutos antes el oficialismo retiró el artículo que delega en el Ejecutivo la facultad de modificar las retenciones, lo que causó alivio en la oposición ya que contaba con pocos votos para rechazarlo tras la salida de los cuatro diputados opositores y el faltazo de Gustavo Santos, del Pro, que se encuentra de viaje en Madrid.



En la previa, por separado

Cabe destacar que en la previa, incluso, desde alguna bancada, como Evolución Radical o Provincias Unidas, se intentó convencer a los principales referentes del oficialismo para que separen la discusión del tema Ganancias de la del Presupuesto nacional, pero la respuesta de los liderados por Germán Martínez fue negativa. Se sumó a esas conversaciones la posibilidad de “emplazar a la Cámara para que debata en un plazo de 30 días una reforma integral al sistema de Ganancias”, pero tampoco alcanzó para convencer al Frente de Todos (FdT).

“Vamos a poner el tema a votación y si tenemos que perder, perderemos; pero quedará en claro quienes son los diputados que no quieren que los jueces paguen Ganancias”, señalaban legisladores del FdT en el Salón de los Pasos Perdidos mientras se desarrollaba la sesión, con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa.

Desde el bloque UniónPRO se dijo: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto”. Y remarcaron: “Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el Gobierno del Presidente (Mauricio) Macri una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.

Por su parte, Martín Tetaz, de Evolución Radical, bloque que hace un par de días se mostraba propenso a acompañar al oficialismo, señaló: “Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo. Proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos”.

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño coincidió con el PRO en que “el tema fue zanjado en 2016” y que intentar hacerlo de la manera en que lo propuso el oficialismo “llevaría a una declaración de inconstitucionalidad”.

Con otra tónica, el líder parlamentario de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, cuestionó las formas: “Hubo alguna bravuconada de presentar algún proyecto a último momento que tendría que haberse meditado más detenidamente, y pudiendo los sectores haber llegado a algún tipo de acuerdo”, señaló el representante de Juntos Somos Río Negro.

Por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Romina del Plá, remarcó: “No somos parte de la maniobra demagógica con el Poder Judicial y vamos a pedir que se aparte a los jueces de los empleados judiciales”.

En defensa del artículo, Casaretto dijo en el recinto: “Se trata de defender el artículo 16 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. Comentó que a los magistrados le pidieron que “nos trajeran alguna propuesta, pero no nos trajeron ninguna, por eso la idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen”.

Mientras, también estaba en discusión otros artículos polémicos del Presupuesto para el año próximo como la facultad del Ejecutivo de aumentar las retenciones al campo -sin pasar por el Congreso- y un nuevo impuesto para los que viajen en avión.