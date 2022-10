VIDEO. Gran Hermano: Conejo fue lapidario con Messi y las redes no lo perdonaron

A falta de un mes para el Mundial de Qatar 2022, los participantes de Gran Hermano también viven al rojo vivo lo que será la nueva cita mundialista de Argentina, y cada tanto se arma alguna charla futbolera.

Esta vez uno de los puntos que se tocaron fue sobre las dos máximas figuras que pisarán suelo qatarí, como son Lio Messi y Cristiano Ronaldo.

Pero si alguien esperaba escuchar halagos para Messi, evidentemente se equivocó, porque el Conejo, Alexis Quiroga, sentenció que la figura de Portugal es mejor que el crack argentino.

Sí, el cordobés, Alexis Quiroga, afirmó que CR7 es más jugador de Messi. “Es mucho mejor Cristiano Ronaldo que Messi”, tiró.

La chica con la que mantiene una relación en la Casa, la correntina Constanza Romero, le dijo de forma contundente: "No". Coti no asintió para nada y manifestó su desacuerdo total con Conejo.

Ahora resta saber si, en medio del furor del Mundial y de la Scaloneta, el comentario anti Messi de Conejo le resta puntos en la Casa.

Y es que los usuarios en las redes sociales saltaron al cuello del cordobés con picantes comentarios.

“Sinceramente, no entiendo que le vio Coti a Alexis, no es gracioso”, “A mi lo que me genera rabia es el tipo haya dicho que Ronaldo es mejor que Messi”, “El Conejo piensa que Ronaldo es mejor que Messi y Maxi es antiriquelme, son dos boludos”, “El Conejo dijo que Ronaldo es mejor que Messi: lo odio más que a Juan”, comentaron algunos.