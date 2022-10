VIDEO. Tomás Holder leyó la carta que le dio su madre al ingresar a Gran Hermano, pero pasó algo insólito

Tomás Holder fue uno de los participantes más resonantes de la primera semana de la nueva edición de "Gran Hermano" y, aún así, quedó eliminado. Pero no dejó de ser noticia, ya que ahora leyó en vivo la carta que su madre le puso en el bolsillo de su pantalón cuando ingresó a la casa más famosa.

En su momento, la propia producción del reality show le había solicitado que entregara la carta que su madre le dejó en su prenda, por lo que ahora, ya afuera del certamen, decidió leerla en vivo y le puso fin al misterio.

La misteriosa carta había sido una de las perlitas en el comienzo de la edición 2022 del Gran Hermano.

“Tomi, mi bebé, mi pequeño gigante y mi gran hombre”, comienza la misiva de su madre, que le costó leer ya que no entendía bien la letra.

Y prosiguió: “No cambies tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón, creo que dice. Está complicada la letra”.

Claro está que debido a la ilegibilidad de la letra, al ex participante le costó leer en vivo el mensaje de su mamá. De hecho, insólitamente, no pudo leerla completa. No obstante, las pocas líneas interpretadas y los cariños manifiestos de su madre, le arrancaron una sonrisa.