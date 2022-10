Entronizaron la imagen de Raúl Alfonsín en la Legislatura

La imagen del ex presidente Raúl Alfonsín se entronizó en la Legislatura a partir de un proyecto del diputado radical Walter Carusso. “Es un momento histórico y un hecho de justicia que me llena de emoción”, indicó. Del acto participaron el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, además de Enrique Nosiglia, Federico Storani, la vicepresidenta del Comité provincial Érica Revilla; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Eslaiman y el ex vicegobernador Daniel Salvador, entre otros dirigentes.