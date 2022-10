El radicalismo y una muestra de unidad en el homenaje a Alfonsín

Este mediodía el radicalismo realizó un acto en Costa Salguero para conmemorar los 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, en 1983, en una clara muestra de unidad de cara a las próximas elecciones de 2023. La consigna fue "Unidos ganamos" y "Democracia para siempre" y no faltaron los bombos, platillos, banderas y pancartas con los colores rojo y blanco.

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, y tras las chicanas entre Facundo Manes (ausente en el acto por un viaje a España) y el ex presidente Mauricio Macri, al evento fueron invitados dirigentes del Pro y uno de los que dijo presente fue el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También estuvieron los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Diego Santilli, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Mario Negri, líder del interbloque de JxC en la Cámara de Diputados, fue uno de los primeros oradores y sostuvo que "no hay espacio para equivocarnos, tenemos que saldar las diferencias, salir de las vanidades personales, no hacer discusiones de personas y mirar hacia el lado de la gente. La garantía es un programa donde no esté la voz de las personas, sino la firma de los partidos políticos para comprometerse a un futuro inmediato".

También Negri disparó contra el Frente de Todos como contra los liberales al decir que "populismo de izquierda y de derecha nos están sitiando. Ambos son sólo presente: uno atropellando al poder y otro aprovechándose de la fatiga".

El encuentro lo cerraron el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; el líder de Evolución y senador nacional, Martín Lousteau; y el gobernador jujeño y titular del Comité Nacional, Gerardo Morales. Cabe destacar que la ausencia de Facundo Manes se debió a un viaje programado a España, en donde participa de un homenaje por los 40 años del triunfo de Felipe González, líder del PSOE.

"Aquel 30 octubre se puso en marcha un proceso de transformación. Hoy es un día de festejo, las 24 provincias están representadas y toda la dirigencia del radicalismo está presente. De cara al 2023, el radicalismo tiene candidatos en todo el país", dijo el titular de la UCR y gobernador de Jujuy Gerardo Morales, en declaraciones a la prensa en la previa del acto. "Constituimos una coalición y los distritos le pertenecen a toda la coalición, no a uno u otro partido", dijo Lousteau.

El 30 de octubre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín se impuso en los comicios presidenciales celebrados para el retorno de la democracia, tras la sangrienta última dictadura, con un amplio margen sobre la fórmula con la que compitió el peronismo, encabezada por Ítalo Argentino Lúder. Alfonsín obtuvo el 51,75% de los votos contra el 40,16% del postulante justicialista, y asumió su cargo el 10 de diciembre del mismo año.