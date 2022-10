El original regalo de Dalma y la cara de Jana por el cumpleaños de Diego Maradona

El 30 de octubre es una fecha sensible para los maradonianos. Un día como hoy pero hace 62 años, nacía Diego Armando Maradona y dos de sus cinco hijos le hicieron un regalo muy especial.

Se trata de Jana y de Dalma, quienes decidieron que este año, sus obsequios estarían cruzados meramente por los sentimientos. Por un lado, una de las últimas herederas en poder entablar vínculo con su padre, eligió un posteo en Instagram donde abrió su corazón de par en par para sus seguidores.

“Hay cosas que jamás voy a poder entender y no voy a poder despedirme nunca de vos porque me vas a acompañar en cada paso. Porque el amor trasciende a las personas y al tiempo. Sigo sintiendo el corazón roto y el dolor de no poder abrazarte, de no poder cantar a los gritos y bailar como locos”, comenzó la publicación que estuvo acompañada de fotografías y recuerdos.

“Te imagino moviendo los hombros, con una sonrisa y arruguitas en los ojos de felicidad. Extraño tu voz, extraño tomarnos un café a la tarde, hacer fueguito, que nos bardeemos un poco y boludeemos con cualquier cosa”, siguió.

Tras una larga lista de las cosas cotidianas que extraña compartir con su padre, sobre todo las acciones sencillas como ver un partido juntos, escuchar música, escuchar sus anécdotas, Jana expresó: “Gracias por haber logrado construir una historia mucho más maravillosa de lo que me hubiera imaginado, por enseñarme que lo importante no se equivocarse sino sanar, aprender y empezar de nuevo. Fuiste mi refugio. Voy a atesorar todos los recuerdos para que cuando me pregunten, les pueda contar lo maravilloso que fuiste como ser humano”.

El regalo de Dalma

La hermana de Gianinna Maradona estuvo planeando su obsequio durante un largo tiempo. Estuvo atravesado por una de las imágenes más replicadas del jugador, cuando entrenaba en el Nápoli y ella, con toda su dulzura, le coloca margaritas en las medias.

Según contó, tuvo el apoyo de su hermana desde el primer momento. Se trata de una canción bautizada como “Margaritas” y surgió luego de haber soñado que su padre le decía “Esperame, te llevo margaritas”. Así, se aventuró a escribir y lanzó la primera canción que su familia le dedicó a Pelusa.

“Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas. Y el tesoro, que es mi orgullo, de ser igual a vos”, reza la emotiva canción que la hija mayor de Diego Armando le regaló en este día tan especial para el mundo maradoniano.