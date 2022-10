“Un robo”: pidió una galletita de agua con jamón y queso, le cobraron una fortuna y se volvió viral

En las últimas horas un conocido local porteño se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de cobrar un insólito precio a un comensal.

Todo comenzó cuando un cliente insatisfecho comentó lo que había ocurrido cuando le trajeron el pedido. En su cuenta de Twitter, contó que pidió una "traviata" - en relación a la marca de galletitas de agua- y el mozo le sirvió la galletita de agua con una feta de jamón y otra de queso. Hasta ahí todo bien, hasta que llegó la cuenta: $1100 pesos. Indignado, compartió la imagen y rápidamente se viralizó.

El hecho ocurrió en “La Biela” del barrio porteño de Recoleta. “Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierd* que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierd*. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, contó el economista German Fermo en su cuenta @germanfermo.

Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierda que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura pic.twitter.com/AeBIHSsKWo — Sherman (@germanfermo) October 30, 2022

Al ser compartida en las redes sociales, muchos usuarios se indignaron con el precio. “¿Es joda no?”, escribió uno.

Otra agregó: “Qué poca vergüenza servir eso y cobrar una luca. Cinco paquetes de galletitas Traviata comprás con eso, medio de jamón y un cuarto de queso. Un robo”. Un tercero sostuvo: “Esos lugares se vuelven muy trampas de turistas, esa zona de Recoleta es muy visitada por turistas extranjeros. Hay que tener cuidado porque los locales empiezan a hacer este tipo de cosas”.