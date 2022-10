VIDEO.- Un policía le pegó un cachetazo a una mujer y quedó grabado: "Sucia, vas a aprender"

Un hecho violento ocurrió este fin de semana en un control de tránsito en el Triángulo de Bernal, cuando un efectivo de la policía bonaerense le pegó un cachetazo a una mujer, que esperaba para que controlaran los papeles de su motocicleta y poder seguir camino.

El violento golpe vino acompañado con insultos graves, como si fuera poco. Una joven, que también estaba en el control de tránsito, grabó las imágenes donde se ve con claridad el golpe del efectivo y el video se viralizó.

La víctima es una mujer llamada Débora, que viajaba como acompañante en la motocicleta que conducía su pareja. Sobre avenida Calchaquí en el cruce del Triángulo de Bernal, fueron abordados por los agentes de seguridad y, según relató, desde el comienzo fue todo violento.

En la grabación se puede escuchar al policía agresor gritando de manera muy prepotente “Si yo te digo pará, pará” y luego llegan los insultos: “Callate la boca sucia. Salí. Ahora vas a aprender”. En ese momento, le pega un cachetazo fuerte.

La mujer, atónita e indignada, se le acerca para pedirle explicaciones: “¿Quién sos para pegarme?”. Mientras tanto, el resto de los efectivos se encargó de reducir a su pareja para que no pudiera intervenir tras el golpe que le dieron a Débora.

La mujer habló con el noticiero de Telefe donde contó que pararon para el control, desconociendo que el agresor era policía “porque no estaba con la ropa sino que era un civil con la escopeta”.

Esta persona “salió de entre los autos, me pateó la pierna para tirarnos de la moto, mi pareja logró esquivar y hace unos metros para orillarse”. A la vez, aparece un segundo efectivo también armado “apuntándonos para tirarnos” con la escopeta. Bajan del rodado, entregan los papeles y otro policía les pide ir hasta donde se encontraban los agentes de tránsito.

Una vez ahí, la persona que los pateó intentando tirarlos de la moto se los vuelve a encontrar, empieza a gritarles, los insulta y es donde le pega a Débora. Previo al golpe que recibió, este efectivo increpó y empujó a su pareja pero “él no reaccionó y lo tiraron al piso”.

“En ese momento fui, lo toqué y le dije ‘cómo me vas a tirar la patada, cómo me vas a querer bajar así de la moto, me pudiste haber lastimado, haber golpeado’ y él se dio vuelta y reaccionó así, me metió un cachetazo. En ese momento, se ve que a mi pareja lo agarran de atrás y lo tiran”, relató la víctima.

Como contó y como se puede ver en el video, el policía agresor tenía solo un chaleco antibalas, estaba vestido de civil y tenía una escopeta en su mano. “Después nos enteramos que estaban tirando a otras personas”, con el arma de fuego. Se desconoce qué ocurrió con el efectivo que trabajaría en una dependencia policial de la zona.