Los robaruedas volvieron atacar en el casco platense y vecinos aseguran que es "tierra de nadie"

"Ya no se puede ni dormir tranquilo", lamentan una y otra vez los vecinos de la zona de 48 entre 20 y 21. Durante las últimas horas un nuevo episodio de inseguridad volvió a poner en jaque a los frentistas que en diálogo con este medio, aseguran que los robos son reiterativos y que la mayoría son perpetrados por delincuentes que conocen las adyacencias, por lo que apuntan que es "tierra de nadie".

En esta oportunidad en la madrugada de este lunes los "robaruedas" atacaron a un vecino del edificio que está sobre calle 48. Ahí actuaron con total impunidad y se llevaron las dos cubiertas traseras de un Fiat Uno color rojo.

"Me desperté para ir a trabajar y me encontré con este panorama", expresó indignado el damnificado, y agregó: "No es la primera vez que atacan en el barrio, la verdad que estamos hartos de tanta inseguridad". Como publicó en otras ocasiones este diario, en otros ataques de vandalismo de este tipo de delincuentes, terminaron sin alguno de sus neumáticos tanto traseros como delanteros y la justa indignación de encontrarlo en esa situación.

Cabe mencionar que a raíz de este hecho varios inquilinos del edificio mencionaron que en las últimas semanas también se robaron la moto del encargado, y varias bicicletas. "Las bicicletas están a la orden del día con los robos", dijo uno expresando su malestar por la situación.