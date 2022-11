Confirmaron los dos primeros casos del hongo Candida Auris en Argentina

Este lunes, desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron la aparición de dos casos del hongo Candida Auris. Según detallaron, los dos pacientes provienen de una clínica en la Ciudad de Buenos Aires.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos Malbrán” se contactó con la Dirección de Epidemiología para dar cuenta de los casos. También está al tanto la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño y se encuentran trabajando en conjunto con las autoridades y personal médico de la clínica en cuestión, así como agentes de salud de la zona.

Desde el Boletín Epidemiológico Nacional detallaron que por el momento, están en “proceso técnicas moleculares para caracterizar el patógeno y pruebas de sensibilidad in vitro con el método de referencia”. El pasado 18 de octubre se llevó adelante un urocultivo con aislamiento del hongo, a través del cual se determinó que se trataba de Candida Auris.

Uno de los dos casos está internado desde el 2 de octubre en una clínica privada en aislamiento, derivada de un centro médico del exterior -no se informó desde dónde- y tuvo que ser trasladado por vía aérea. El segundo caso también está aislado y tiene una “fístula de drenaje posquirúrgica y es tratado de forma ambulatoria en la misma clínica”.

Ninguno de los dos pacientes había estado en contacto entre ellos previo a presentar síntomas.

El infectólogo Ricardo Teijeiro indicó que el hongo se encuentra principalmente en hospitales y geriátricos, por lo que los pacientes y residentes pueden adquirirlo pese a no tener patologías previas. Además, informó que tiene mayor riesgo en personas con “problemas de inmunosupresión u oncológicos, cuyos perjuicios pueden provocar la muerte”.

No es un hongo fácil de tratar, por lo que se recomienda extremadamente mantener la limpieza permanente en “los lugares donde hay pacientes inmunodeprimidos”. Los contagios se encuentran entre “personas con problemas inmunológicos”, no así en aquellos que no tienen “enfermedades graves”.

El hongo en cuestión fue detectado por primera vez hace 13 años y en 2011 se registró el primer caso de fungemia, que es el término con el que se llama a los hongos en la sangre. Un año después, hubo un brote en América y desde el primer caso, se ubicó en 47 países.

Se puede transmitir por medio del contacto con personas o ambientes contaminados y en los hospitales puede resistir durante varias semanas. Tiene una mortalidad de entre el 30 y el 72% y no todos los “desinfectantes de uso común son efectivos” para combatirlo, por ello, “la emergencia de este patógeno”.