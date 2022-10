La reacción de L-Gante tras ser parado por la policía en plena autopista: "Guardá el fierro, salame"

El domingo a la noche, el cantante L-Gante mantuvo un fuerte altercado con la policía en la Autopista Ricchieri luego de que fuera parado por exceso de velocidad.

Todo ocurrió cuando el cantante de Cumbia 420 regresaba del recital que Daddy Yankee dio en el estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers.

En ese momento, el vocalista se desplazaba en dirección al Mercado Central cuando fue advertido por policías por manejar a una velocidad por encima de lo permitido.

En el peaje, los uniformados aprovecharon que el auto frenó y le pidieron al cantante que bajara del rodado, aunque este se mostró reacio.

"¡Bajá Elián, bajá!", le dijo un policía en el intento de poder hablar con él y explicarle el motivo del control. Otro agente, en tanto, portaba un arma en una de sus manos.

Al observar eso, L-Gante tiró: "¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?". "¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?", le dijo.

"¿Sabés a cuánto venías?", inquirió el uniformado. A eso, L-Gante le responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

“¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, reaccionó el joven.

Luego del altercado, y tras acceder a los pedidos de la policía, el referente de la Cumbia 420 terminó sacándose fotos con los empleados del peaje.

En diálogo con TN Show, su abogado, Alejandro Cipolla, afirmó que "solo fue una multa de tránsito por exceso de velocidad. No hubo demora, solo una discusión ínfima que duró un minuto".