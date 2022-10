Laurita Fernández ¿enamorada?:la captaron con "Peluca", su productor y crecen los rumores

Tras su separación de Nicolás Cabré definitivamente en diciembre pasado, a Laurita Fernández no se le ha conocido otra pareja sentimental, al menos hasta el momento. Es que resulta que el ojo afilado de Juariu, la stalker de los famosos, la captó disfrutando de la obra de Muscari, “Sex”, junto a su productor.

Horas más tarde de la repercusión en las redes sociales, Ángel de Brito en LAM compartió un video donde se los vería a los besos. El acompañante en cuestión es Claudio “Peluca” Brusca, quien produce “Bienvenidos a Bordo”, ciclo de Canal Trece conducido por la bailarina argentina.

Ante el revuelo que se armó entre sus fanáticos y seguidores, la conductora de Canal Trece rompió el silencio y habló respecto a la supuesta relación. “Nada que aclarar, no vi nada y no tengo que decirle nada a nadie. Soy una mujer grande, con mis impuestos al día y no le debo nada a nadie”, declaró como para salir del apuro pero sin cargar sus palabras de seriedad y distancia.

Aquí radica un punto en común que podría confirmar -sin ponerlo en palabras-el romance. Más tarde, la ex de Fede Bal aclaró que está “liviana por la vida” y que hace mucho deseaba poder sentirse “relajada, tranquila y disfrutar”.

El móvil no terminó sin responder que “Peluca” le parecía “fachero” y que tenían una gran relación.

De inmediato, los medios de comunicación corrieron a buscar la otra cara de la moneda y captaron al productor de “Bienvenidos a bordo” para tener su mirada. “Soy un chico soltero, sin compromisos y al día con mis impuestos, así que no jodo a nadie”, declaró. Llamativamente, la misma comparación que hizo la mujer con la que se la relaciona sentimentalmente.

“Todo lo que diga Laura va a estar bien. Yo la adoro y la admiro demasiado, es todo lo que está bien”, agregó. “No paro de adorar su crecimiento y cómo hoy ella se instaló como una de las mejores”, cerró.