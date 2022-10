Migue Granados se habría comunicado con su madre fallecida: una clarividente le anunció una supuesta advertencia

En un nuevo episodio de La cruda, el podcast que conduce en Spotify, Migue Granados charló con la medium Noelia Pace y, según le dijo ella, logró conectarse con su madre fallecida.

Luego de haber dialogado sobre lo que significa ser clarividente, de cómo poder hablar con personas que ya se fueron del plano físico y de la adivinación, el humorista le preguntó a la mujer si podía hacer algo por él e intentar contactarlo.

"Cuando mi vieja murió, llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso", contó Migue.

Asimismo, Granados aseguró que ya había tenido un intento de conexión con su madre muerta. Así, Pace le dijo a Granados que veía que su madre estuvo muy alterada al momento de su muerte porque no quería morir. Y le dijo que volviera a Rosario, su ciudad natal, para que pudiera recorrer los espacios donde creció y compartió junto a ella. "Le costó mucho despegarse de vos", le aseguró.

Y, en ese momento, el actor le dijo que si realmente estaba comunicada con su madre, que le dijera algo para él. "Ella dice 'me dio bronca que él haya tenido que pasar por esto por algo que yo creía que me hacía bien en el pasado'. No sé a qué se refiere, pero lo dice así", le dijo la vidente.

"Hay cosas que le quedaron pendientes, pero también era su tiempo. Tu mamá exprimió su juventud", agregó.

"¿Quién fue el gran amor de su vida?", le consultó Miguel. A lo que la mujer le dijo que fue su padre (Pablo Granados) y que él fue un amor con el que aprendió a amar. "Cuando me fui lo único que pensé es en cómo te iba a dejar", le dijo Pace repitiendo lo que le decía la mujer fallecida.

"¿Fue feliz?", le preguntó él. "Lo intenté", dijo la vidente transmitiendo lo que la difunta le consultaba.

Así, le preguntó: "¿Voy a tener otro hijo?". "Estoy buscando, la semana pasada trabajé un montón", sostuvo el conductor. "Sí, vas a tener, puede ser en marzo", dijo la mujer.

Cabe recordar que la madre del actor murió de cáncer de piel en 2017, a los 50 años y, desde ese momento, Migue hizo una campaña de concientización por el cuidado de la piel.

Entonces, la vidente transmitió un pedido, le dijo que su madre estaba solicitándole que se controlara los lunares. "¿Te estás controlando algún lunar?", le preguntó la mujer. "Me dice que por favor te controles", le reiteró. "Pero eso es algo que yo hablé en muchas entrevistas", le retrucó el hijo de Pablo Granados.

Finalmente, la vidente le dijo que ella no conocía mucho de su vida. Asimismo, la mujer le dijo a Migue que su madre tenía un problema con los dedos de los pies". "Ella pide que te cuides los lunares", le volvió a decir.