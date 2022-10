Víctor Laplace se desmayó en plena función y tuvo que ser asistido

Víctor Laplace se desmayó mientras realizaba la obra Piensa en mí, el amor y el desamor hecho canción, en el Teatro Roma de Avellaneda.

Luego de ser asistido, como el gran profesional que es, retomó con la función y al finalizar, el público lo aplaudió de pie. Así, después de que se diera a conocer la noticia, el artista que inmortalizó a Perón en cine y teatro señaló: “Aquí estoy, recuperado para la causa”, dijo y explicó: “Ayer tuve un malestar en el escenario, un vahío y en el medio del vahío le dije a la gente que se quede tranquila, que no era nada, que íbamos a seguir, y se bajó el telón”.

Por otra parte, es bueno saber que, luego de desvanecerse, el actor fue asistido por el SAME y una vez que le dieron los primeros auxilios, salió nuevamente al escenario, que comparte con Esteban Barrera y Nacho Cabello. “Terminé la función y vine a casa, acá estoy”, dijo ya mucho mejor.

Asimismo, al ser consultado sobre a qué se pudo haber debido el desmayo, dijo: “Lo que me pasa es una sensación de estrés, un poco por el trabajo y todo lo que hago y estuve con muchas ocupaciones, y lo que básicamente me pasa es que hay un desconcierto global que hace que me pegue fuerte la sensación de que no hemos aprendido mucho de la pandemia y seguimos discutiendo como en la época de las cavernas, me duele”.

Y finalmente agregó: “A nivel global no puedo manejar nada, y trato de cuidarme y de ser prolijo en mi vida. No estoy bien, me bajó una señal de alarma respecto al estrés, pero estoy con mi familia y médicos”, cerró el artista de 79 años.