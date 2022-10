Fue a reclamar porque la grúa le llevó el auto en La Plata y le dieron una paliza

El periodista de La Plata, Martín Cabrera, sufrió una brutal golpiza este viernes por parte de dos agentes de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, cuando -según denunció la víctima- concurrió al depósito de esa dependencia en la localidad Tolosa para pedir explicaciones de por qué una grúa de acarreo se había llevado su auto.

Cabrera es periodista del diario EL DIA. Desde el lugar de los hechos, sostuvo que "concurrí hasta el depósito de 23 y 527 para reclamar por qué la grúa se había llevado mi auto”. “Enseguida vinieron dos tipos y me cagaron a trompadas, ni más ni menos", afirmó.

"Los tipos me empezaron a recriminar que no tenía derecho a reclamar. Ahí me metieron en una oficina y empezaron a pegarme", señaló.

"Eran dos hombres. Me dieron golpes en la cara, me patearon el cuerpo, me dieron una paliza entre los dos. No sé si me rompieron una costilla porque me duelo todo", relató Cabrera tras la brutal paliza.

Esta tarde, el diario EL DIA se acercó hasta el lugar para realizar la cobertura de lo ocurrido. Pero agentes de Control Ciudadano apostados en el acceso del predio impidieron la entrada de los periodistas.

Posteriormente, efectivos policiales se llevaron detenidos a los agentes, informaron fuentes oficiales.

En estos momentos, Cabrera -acompañado de un abogado- se encuentra realizando la denuncia penal en la Comisaría Décimo Cuarta de Gonnet, quien tiene jurisdicción en la zona donde se produjo el violento episodio.

Desde diciembre del 2021, el nuevo titular de Control Ciudadano municipal es Néstor Pulichino. Originario de Temperley, Pulichino se desempeñó anteriormente en la Comuna platense como director general de Coordinación Institucional en la secretaría de Seguridad, que condujo Darío Ganduglia, a quien responde políticamente.

De extracción massista, anteriormente fue secretario administrativo y prosecretario legislativo del Intendente, cuando éste ocupó una banca de diputado provincial, en el período 2009-2013. Luego fue concejal del Frente Renovador en Esteban Echeverría y en 2015, además, candidato a intendente en ese distrito.