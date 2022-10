VIDEO. "Me vio y disparó": el terrible testimonio del camarógrafo baleado por un policía

Momento en el que le pegan un balazo al camarógrafo de Tyc Sports sin motivo alguno. Una verguenzapic.twitter.com/nVHY5el0qY — 🐖🗡 (@BarraDeEnzo) October 7, 2022

El camarógrafo de la señal de TyC Sports que anoche fue baleado mientras cubría la represión policial en los accesos del estadio de Gimnasia, en el marco del partido con Boca, Fernando Rivero, dio su testimonio de lo sucedido.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, sostuvo el trabajador que mostró las marcas que dejaron en su cuerpo, en la zona del abdomen, las postas de goma lanzadas por la fuerza de seguridad.

En medio de la transmisión, Rivero señaló que “todo el Bosque está lleno de gas”. “No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, reportó.

Rivero relató que en medio del fragor "no me di cuenta de que me habían disparado. Yo estaba grabando la represión de la policía con la gente. Estaban tirando muchos balazos y no me di cuenta".

En el momento en que fue atacado, Rivero alcanzó a filmar al policía que le disparó. "Este muchacho que estaba reprimiendo se dio vuelta, me miró y disparó sin pensarlo. Me dobló del dolor. Me tiró mal. No estaba a 10 metros, estaba al lado de él", enfatizó.

"Estaba trabajando, tomaba imágenes de lo que acontecía en el momento", explicó Rivero. Y añadió: “No hacía otra cosa que no fuera mi trabajo".

"Me disparó varias veces. Los primeros impactos me produjeron muchísimo dolor. Traté de esconderme pero no pude", completó sobre el instante del ataque por parte del uniformado.

En su relato dejó en claro que fue un momento sumamente dramático. "Me dieron un poco de agua porque, aparte de los balazos, los gases lacrimógenos estaban terribles. Me ardía un montón y me sigue ardiendo", comentó. Y agregó sobre el operativo: "Tiraron gases a lo loco".