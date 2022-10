Gómez Alcorta venía con ganas de dejar el ministerio

La ahora exministra Elizabeth Gómez Alcorta posteó una carta de renuncia del gobierno de Alberto Ángel Fernández ayer, donde habló de “violaciones evidentes a los Derechos Humanos” en el operativo de esta semana donde se desalojaron predios tomados por supuestos mapuches en la provincia de Río Negro, y donde se detuvo a siete mujeres de esa comunidad, alojadas ahora en el penal de Ezeiza.

“Las detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, señaló en la misiva Gómez Alcorta. Pero su dimisión fue verbalizada por la abogada ante el presidente de la Nación. El jueves, en la residencia presidencial de Olivos, el mandatario y sus colaboradores más cercanos intentaron evitar su salida. Pero no lo lograron: la ex letrada de Milagro Sala y de Facundo Jones Huala encontró en el operativo “mapuche” la puerta de salida del Gobierno.

Gómez Alcorta llegó al gobierno nacional con el primer elenco de ministros de Alberto. Además de su faena como defensora de Milagro Sala -un ícono para el kirchnerismo-, pesó su relación con el CELS y su vínculo con el periodista Horacio Verbitsky, quien supo presidir ese organismo de derechos humanos. Así, la abogada se incorporó al núcleo albertista del Gabinete.

Pero en septiembre de 2021, se desató una crisis con la llegada de Juan Luis Manzur como jefe de Gabinete nacional: es que Gómez Alcorta había acusado al gobierno de Tucumán de impedir la realización de un aborto legal. A las pocas horas de la llegada de Manzur a la Casa Rosada, se reunieron y se aplacó el conflicto; pero la joven abogada dijo que volvería a actuar del mismo modo y defendió su accionar contra la gestión tucumana de Manzur.

Luego la ministra tuvo roces con Martín Guzmán por temas presupuestarios.

Pero el principal escollo estuvo en su gestión en el rechazo del cristinismo: ese sector no la apoyaba hace tiempo, según Clarín. Gómez Alcorta tenía cortocircuitos con La Cámpora y, en el acto de días atrás por la XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, la funcionaria albertista no aplaudió ni cantó cuando la militancia allí presente, cantaba “Cristina Presidenta”.

Ahora se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, donde no le presagiaban a Alcorta un pasar tranquilo por ese foro.

En las filas camporistas le achacan a Gómez Alcorta, por ejemplo, que no había recibido nunca al “Observatorio Lucía Pérez”, un grupo denominado como “primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal de Argentina” , donde participan madres como la de Lucía Pérez, la adolescente víctima de violación y femicidio el 8 de octubre de 2016, en Mar del Plata.