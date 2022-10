Cande Tinelli cruzó a Tamara Báez por no querer dar una nota: "Se cree Dúa Lipa"

La separación entre el cantante de la Cumbia 420, "L-Gante" y Tamara Báez, aún sigue dando que hablar. Muchos famosos opinan sobre el tema, ya que últimamente recorrió todas las agendas de los medios a nivel nacional.

Es el caso de una de las hijas de Marcelo Tinelli, Candelaria, quien comentó una publicación que se había realizado en el Instagram oficial de Canal 13 (donde la tiene a ella como jurado del "Canta Conmigo") y se metió de lleno en el escándalo.

En el perfil del canal habían compartido un video en el que la ex de "L-Gante" se negaba a declarar sobre su actual momento sentimental. Esta actitud parece que no le gustó nada a Cande, que no dudó en dejar un mensaje en el mencionado perfil. “Esta chica cree que es Dua Lipa”, comentó.

Ante este comentario, Tamara también le respondió a empresaria y se preguntó “¿Por qué?". Citando una captura de la imagen donde la hija de Tinelli la increpa, ella vuelve a responder: “¿Y vos quién te crees que sos?”. Claro tu papá lo usa como quiere al pibito entonces te ponés en contra mía”. Y cerró: "Después se hace la que está del lado de las mujeres”.