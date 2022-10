Represión en Gimnasia: Kicillof dijo que “la Policía actuó de la peor manera” y respaldó a Berni

Por primera vez luego de la represión policial en el estadio de Gimnasia el jueves por la noche -72 horas después-, que terminó con la muerte de Lolo Regueiro y decenas de heridos, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, rompió el silencio en una entrevista en el canal C5n y se refirió puntualmente al accionar policial.

"La policía está para proteger, no para agredir. Acá lo que pasó es muy particular, no es lo que ocurre siempre. La Policía actuó de la peor manera. Mi Gobierno no promueve, ni cubre la violencia institucional", dijo, y añadió: "Un muerto, 7 hospitalizados y 30 mil personas fueron a una fiesta deportiva y se les arruinó. Esa noche aparté al Jefe del operativo y hoy está detenido, y también nos pusimos a disposición del fiscal".

Asimismo ante la consulta por el accionar y polémicos dichos de Sergio Berni, quien en un primer momento no se hizo cargo de lo ocurrido, Kicillof expresó: "Berni acompañó la decisión de apartar al Jefe del Operativo. Dijo inmediatamente que la Policía actuó mal".

Y también dijo: "Leí mucho que puede haber sido una interna, pero yo voy a esperar los resultados de la investigación. Berni está acompañando la investigación".

"El Gobierno está a disposición de la justicia. Hay que determinar si hubo sobreventa y porqué cerraron las puertas" expresó el Gobernador y agregó también: "Al día siguiente me puse en contacto con la esposa de quien falleció".

Kicillof defendió a Sergio Berni

El hiperactivo ministro Sergio Berni volvió a quedar, como otras veces, en el ojo de la tormenta. La diferencia parece ser la escala del suceso que terminó con la muerte de un hincha en medio de un muy cuestionado operativo y un abanico de sospechas lanzadas al aire en el que se mezclan versiones. En este contexto, el gobernador bonaerense defendió a Berni.

"Berni es un hombre que no está acusado en ningún hecho de corrupción. Trabaja con muchísima dedicación, duerme en la central de policías", sostuvo.

En esa línea Kicillof aseguró que “ni bien reciba los informes correspondientes” de la Justicia y Asuntos Internos va a tomar decisiones.