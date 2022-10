Piña va, piña viene: los muchachos (y muchachas) se entretienen

Gran catalizador de energía y emociones, el boxeo permite descargar con cada golpe una pequeña bomba de estrés. Por eso, según los que saben, aporta importantes beneficios para la salud mental. Es más, en la actualidad es ése uno de los principales motivos por los que muchos se calzan los guantes y se suben al ring. Por otro lado, en el campo físico, en el entrenamiento boxístico intervienen todos los grupos musculares del cuerpo. Hay un intenso trabajo de resistencia, fuerza, velocidad y potencia, tanto del tren inferior como del superior y, sobre todo, del abdomen. Será por eso que nunca pasa de moda y que en la actualidad involucra cada vez más a mujeres y también a niños. Pero no sólo hablamos del métier de Alí, Tyson y Bonavena, sino también de otros estilos y filosofías de combate, cuya práctica se multiplica en gimnasios y clubes de La Plata y alrededores.

Entre los “primos” del box tradicional, por caso, podemos nombrar al kickboxing, el muay thai y las artes marciales mixtas. Federico Flamini (25) es profesor de boxeo y kickboxing y estudiante de Programación. Vive en Villa Castells y entrena en un gimnasio de la zona. Arrancó a los 14 años con el kickboxing y luego siguió con otros deportes de contacto “porque me llamaba mucho la atención, porque siempre hice fútbol, básquet y nunca me encontré en ninguno” revela: “En cambio, cuando arranqué en esto, me hallé enseguida”.

Wendi Gordillo tiene 20 años y trabaja dando clases de boxeo recreativo / G. C.

“Después fui creciendo y empecé a encontrar que me gustaba mucho el tipo de entrenamiento que hacía, muy completo” se explaya Federico: “y también me estimulaba la manera de superarme a mí mismo cada vez que entrenaba. Nunca se deja de aprender, y siempre está presente el desafío personal”.

“Además, es un deporte que te ayuda a trabajar en equipo y a cuidar al que tenés adelante” advierte el docente: “en 2018 me recibí de profesor de kickboxing, y con el tiempo me fui moviendo más hacia el boxeo. Di clases en un gimnasio en el que entreno desde toda la vida y a partir de la pandemia me dediqué a darlas a domicilio. El año pasado pude armar mi espacio en mi casa, y ahora doy clases personalizadas”.

La academia Dinamita Boxing Club es dirigida por Gustavo Lamberti y Marcos Figari / Gonzalo Calvelo

“Para los chicos es muy completo, pero es importante que quienes les enseñan hagan un trabajo que les enseñe a formar carácter, compromiso, no solamente estar pegándose”, sostiene el profe: “a mi parecer, se puede iniciar desde los 9 o 10 años: he visto chicos más chicos con los guantes puestos y tirando piñas”.

La academia de Gonnet a la que se refiere Federico es de deportes de combate, entre los que se dictan clases de boxeo, kickboxing, defensa personal y otras disciplinas. Está dirigida por Gustavo Lamberti y Marcos Figari.

“Empecé a los 13 años con tae-kwon-do, y luego me fui interesando en el kickboxing y el boxeo, y empecé a entrenar porque me invitó mi hermana, ya que me pegaban de a muchos en la escuela”, recuerda Nicolás Bassilion, entrenador del barrio La Esperanza de Berisso.

“ENTRENO PARA ESTAR BIEN”

“Ya no compito hace años pero entreno para estar bien físicamente, en mi academia Dinamita Boxing Club Berisso” revela Bassilion: “Hay un circuito competitivo muy grande en cada una de las disciplinas por todo el país. Sólo que en el boxeo hay muchas trabas para el crecimiento del deporte, tendrían que romperse ciertas estructuras para que pudiera despegar más”.

La parte aeróbica es clave para la práctica boxística / Gonzalo Calvelo

“Este deporte me lo dio todo, me sacó de la esquina, me ayudó y me enseñó a defenderme cuando me pegaban. Me dio la disciplina que hoy hace mi identidad. Me dio mi profesión como entrenador y la posibilidad de vivir 100 % del deporte. Todos los días de mi vida son maravillosos, gracias a que me dedico al deporte desde que me levanto hasta que me acuesto. No quiero hacer nada más que esto”, sentencia Nicolás, feliz del destino que se forjó abajo y arriba del ring.

Marcos Luján Alfaro es inspector de calidad, especialista en electricidad. Cuando repasa sus inicios rememora que “me anoté en la escuela secundaria doble turno. Las clases de box coincidían con la salida del colegio y ahí fui a probar la actividad”.

Es otro apasionado de este deporte, que genera fuertes lealtades. Asegura que “el boxeo me hace sentir vivo, cada dolor de un golpe me hace recordar que estoy vivo, cada vez que entreno al límite me hace sentir que vivo”. Enseña desde hace unos seis años. Dio clases en un gimnasio y hoy es entrenador de una academia de boxeo.

“Por lo general” -reflexiona Alfaro- “hay más alumnos varones que mujeres, no sé si se van a lograr revertir alguna vez los porcentajes. Pero lo que sé es que la mujer que se anima a probar el boxeo, lo adopta para siempre. Para un niño o niña o adolescente, descubrir el mundo del box aleja de la calle, de estar todo el día metido con la tecnología, y encamina hacia una adultez marcada por la filosofía del respeto y el compañerismo”.

Marcos compite y tiene muchos alumnos que también lo hacen. “Nos manejamos en varios circuitos. Puede ser en La Plata, donde por suerte encontré a profes que invitan a compartir un entrenamiento o un festival, o en cualquier lado de la Provincia”.

Cada vez se suman más mujeres / Nicolás Bassilion

LAS CHICAS TODOPODEROSAS

Wendy Gordillo tiene 20 años y trabaja dando clases de boxeo recreativo, a la vez que cursa el instructorado de Preparación Física de Alto Rendimiento. Además, está haciendo el curso de instructora de boxeo en la Federación Argentina de Boxeo. “Me acerqué porque era un deporte que me llamaba mucho la atención. Arranqué a los 8 años, porque buscaba bajar de peso, tenía muchos kilos de más”, confiesa Wendy, quien sostiene que “el boxeo te aporta mucha seguridad, mucha confianza en vos misma”.

¿Es común ver a chicas boxeando? Wendy comenta que “ahora ya es normal que la mujer haga lo mismo que el hombre. Pero cuando yo era chica había mucha discriminación... me preguntaban si era lesbiana. Me sugerían que dejara, porque era ‘un deporte de hombres’”. Pero ella no tiró la toalla ante ningún comentario; siguió adelante y en la actualidad es la única mujer que obtuvo una medalla de oro en los Juegos Bonaerenses.

“También salí segunda en los torneos nacionales” acota: “tengo cinturón y guantes de oro. Cinturón platense y provincial. Mi próximo objetivo es hacer algunas peleas más como amateur y pasar al profesionalismo”. Sueña en grande Wendy. Y quienes la conocen y la entrenan saben que tiene con qué.

Con técnicas específicas fortalecen el tren superior / Gonzalo Calvelo