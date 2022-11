VIDEO. Indignación en La Plata: denuncia que deja encerrado a un perrito en el auto para ir al gimnasio

Una vecina platense denunció, indignada, cómo una mujer deja a su perrito encerrado adentro del auto mientras se va a hacer gimnasia. Además de su relato, que dejó en el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), envió un video en el que muestra al can adentro de un vehículo con parte de la ventanilla abierta.

"Luego del calor agobiante del viernes pasado, en la calle 9 y 57 una mujer decidió ir al gimnasio y dejar a su mascota en el auto", comenzó diciendo la denunciante. Luego agregó: "Parecería no importarle a la gente, que estos actos constituyen maltrato animal".

Según precisó, "esta no es la primera vez que lo hace. Hace 2 semanas aproximadamente también vi la misma escena y me indigné. Por eso ahora la filmé", al tiempo que aseveró que "lo dejó entre una hora y una hora y media, el tiempo en que la dueña asiste al gimnasio".

"El perro, cuando pasé me miraba y parecía muy exaltado, nervioso. Me dio mucha rabia porque es como que no se toma conciencia", dijo la mujer. Además sostuvo que "vi salir a la dueña del gimnasio y me contestaba que el perro estaba bien, que ya estaba acostumbrado".

Cabe destacar que, según sus dichos, el video fue filmado el viernes pasado a las 21:30. Pero insistió en que no es la primera vez que se topa con esa situación.