“Por mujer”: la insólita defensa de Martina tras ser eliminada de Gran Hermano

Martina, la última eliminada de Gran Hermano, salió y ya sumó polémica a sus declaraciones anteriores que le valieron la etiqueta de homofóbica. “No entiendo la bisexualidad… me da asquito”, decía durante la presentación antes de entrar a la casa más famosa del país y que le significó su inmediata salida.

Sentada frente a Ángel de Brito, Martina se sometió a las preguntas del conductor y de las angelitas que, como se sabe, no son para nada piadosas. Una de las primeras dudas que quiso sacarse el periodista era qué pensaba sobre su rápida salida.

Vale recordar que desde el primer minuto, su participación dentro de la casa provocó rechazo en el público, que no la pudo votar la primera semana ya que ganó la inmunidad. De sus palabras, De Brito extrajo un fragmento y repreguntó “¿Te sacaron por mujer”, a lo que ella respondió “Manda a dos pibes a placa y a una mina, vas a ver”.

Luego, acusó al exterior de su eliminación: “Desde adentro, yo lo vi así pero fue por todo lo que se generó en el afuera”. “Afuera se especula mucho, adentro no se ve así. Yo retrocedí a mi infancia, fui a divertirme. Ahí lo vi diferente”, remarcó.

Pero luego se enfocó la entrevista en su polémica presentación respecto a sus palabras sobre la bisexualidad: “Lo que se dice en el casting es ‘no entiendo la bisexualidad’ pero creo que no tiene nada de malo no entenderla porque no se algo que yo practico pero nunca tuve problemas con una persona bisexual”.

Pero lejos de correrse del escándalo, las frases picantes siguieron. Ángel de Brito le reprodujo el primer video de presentación que se subió a las redes sociales, donde decía claramente que le daba ‘asquito’: “El ‘me da asquito’ fue un complemento”.

“La frase fue re contra para el casting, sabía que iba a hacer ruido pero no es algo que me representa y pido perdón porque no está bueno… Estoy arrepentida de cómo entré. Tengo un montón de lugares que me están dando el espacio para aclarar, más no puedo hacer”, descargó la participante eliminada de Gran Hermano.

Tras aclarar que desde la producción nunca le dijeron nada respecto a estos dichos y que “no fui homofóbica” allí adentro, afirmó que eso no era más que un personaje para entrar que luego no continuó puertas adentro. “‘Me dan asco los bisexuales’ es solo una frase”, agregó.

Más tarde, la ex hermanita reveló que está angustiada por todo lo que se habla pero antes de este momento, “nunca lo vi como ir muy lejos. Ahora sí”. Su familia también se lo remarca.

Al ser reciente su salida, todavía no pudo mantener mucho contacto con sus seres queridos. Recuperó el teléfono hace menos de doce horas y, por recomendación de los psicólogos, no está viendo nada de lo que se comenta en las redes sociales.

Denuncias

El tema de las denuncias de sus ex alumnos y padre de los menores también entró en el tópico de la conversación. Antes de arrancar, Martina informó que estaba presente su abogado para “responder todo lo legal” y dejó en claro que la institución en cuestión siempre se portó bien con ella.

“Hay mucha gente que opina y aprovechan para salir a contar. No había pasado nada en el colegio hasta que me fui para entrar acá. Por eso del tema ya hablé y no quiero seguir dando para que se hable”, aseguró.

Sobre los reclamos y denuncias por malos tratos con el alumnado también se pronunció. “Yo soy súper estricta pero de ahí a las cosas que se dijeron, no, lejos de eso. Nunca un padre se me quejó. Sí me lo dijeron las directoras por mi personalidad”, cerró.