¿Le bajaron el pulgar?: Marce rompe con El Trece pero no se retira

Hace años que Marcelo Tinelli no la pasa bien con el tema del rating y, esta temporada, no fue la excepción. Obligado a dar un volantazo para intentar sacar el bote a flote, el conductor estrenó un formato importado, “Canta conmigo ahora”, con el que, sin embargo, tampoco logró torcer la voluntad del supremo, el público, que parece haberlo cancelado hace temporadas, cuando no hacía más que repetir la fórmula de bailes y escándalo. El Trece hace más de cinco años que no puede ganarle a Telefé y la señal del solcito parece haberle bajado el pulgar a una de sus principales figuras quien, según confirmó en las últimas horas, no será parte de la señal en 2023.

El conductor, que el fin de semana se la pasó entre recital y recital con sus hijos (primero se lo vio en River en el show de Coldplay y el domingo en el Movistar Arena en el de Nicky Nicole), tuvo que salir a aclarar cuál será su futuro laboral luego de que, en las últimas horas, trascendiera una versión que hablaba de su posible retiro de la pantalla chica.

Había sido Ángel de Brito (ex jurado de los formatos de “Bailando” y “La Academia” de Marce) quien, en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, tiró la piedra cuando le preguntaron si Tinelli seguiría en El Trece el próximo año, y él dijo que no porque “a ninguno le interesaba seguir”.

El vínculo entre la señal del solcito y el Cabezón data desde 2006 cuando, tras su consolidación en Telefé y luego de un paso por Canal 9, Tinelli desembarcó con sus producciones en El Trece, una pantalla en la que Marce había debutado en el marco del recordado “Badía y compañía”.

“¿Es cierto que Tinelli deja la conducción?”, le preguntaron al actual conductor de “LAM” (América), y De Brito aseguró: “(Tinelli) Graba todo en noviembre y se va al Mundial. En verano, ‘Canta Conmigo Ahora’ lo conduce Manuel Wirtz para los fines de semana solamente. Tinelli no estará más en el Trece”.

Tras estas bombas del periodista chimentero, el conductor salió a dar su versión a través de unas publicaciones en sus redes sociales en formato video.

“Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan. Primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto de los contenidos de la tele, de las plataformas, del streaming”, comenzó explicando el animador que, por estos días, está al frente de la segunda edición del concurso de canto caracterizado por contar con 100 jurados que se paran ante las performances que más les gustan.

“Amo los medios de comunicación. A fin de año, lo único que termina es mi contrato con el canal donde estoy”, dijo Marce, sin nombrar a El Trece, pero haciendo referencia a la señal en la que lleva más de tres lustros.

Además, en relación a su futuro profesional, el padre de Mica, Cande, Francisco, Juanita y Lolo, dijo, aunque sin ahondar en detalles: “Voy a seguir trabajando mucho. Voy a estar conduciendo otra vez. Voy a hacer algunos proyectos interesantes que tengo con mi productora”.

Y fue contundente: “Quiero dejarlo aclarado porque siempre está esa mentira instalada y queda ahí flotando en el aire. Aprovecho en primera persona para decirles que me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos y soy feliz con eso”.

Tras el descargo de Tinelli, llegaron las repercusiones. En “Lanata Sin Filtro” (Mitre), Marina Calabró aseguró que desde El Trece no quieren retener al conductor. “Yo estuve averiguando y me dicen que desde el canal no estarían desesperados por renovar. No tendrían una intención manifiesta de renovar el contrato de Marcelo”, aseguró.

También contó que la idea de Marce era grabar algunos contenidos en Qatar para la señal, sin embargo, “desde Canal 13 le habrían dicho que no se moleste”.

POSIBLES PROYECTOS

Si bien el conductor no contó cuáles serán esos proyectos que tiene en carpeta, fue la periodista Laura Ubfal quien le puso nombre. Según publicó en su portal, Marce estaría detrás de varios, entre ellos, un late night show: “un programa nocturno, de cierre de transmisión, como fue en su momento ‘Videomatch’, un espacio distendido, al estilo argentino, con humor, musicales y entrevistas”.

Según la periodista, “no sabe por dónde podrá ser, si algún canal le podrá dar ese horario, pero en este sentido ya habló con Adrián Suar, porque tiene las puertas abiertas de El Trece para presentar proyectos, que no cree que se den en una primera etapa, pero sí tal vez más adelante”.

Además, el Cabezón estaría también proyectando un reality en la Patagonia y se enfocaría, además, en las producciones audiovisuales que tiene LaFlia, como “Amores Inesperados”, la ficción que dirige Marcos Carnevale para Star Plus y que protagoniza Martín Bossi. Son seis episodios y Martín hace un personaje distinto en cada uno. Los capítulos son autoconclusivos y cuentan con diferentes elencos.

Según Ubfal, Marce también tiene pendiente llevar a la pantalla la historia del “Gordo Valor”, de la que ya tiene sus derechos.

Y, entre otros planes, también está latente la idea de llevar su propia historia familiar a la tevé con un reality al mejor estilo Kardashian o, más acá en la geografía, a los Montaner.

Por ahora, son solo versiones. Habrá que esperar a los anuncios de Marce y compañía.