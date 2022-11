Después de 25 años, Ash Ketchum ganó la corona del mejor entrenador "Pokémon" del mundo

Tras 25 años, el protagonista de la serie "Pokémon", Ash Ketchum, se convirtió en campeón mundial y con ello en el mejor entrenador del mundo.

Ash se hizo con la victoria en la Liga de la región de Alola, lo que le permitió ingresar al Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, en donde se debió enfrentar a los mejores representantes de cada región.

"Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás", era la frase que mas se repetía desde el comienzo de la primera temporada de "Pokémon", allá por el año 1997. Su sueño hoy, se hizo realidad.

Con la copa del "Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación", Ash cierra el círculo que inició en la región de Kanto cuando partió de Pueblo Paleta con su inseparable Pikachu.

Vale destacar que hace apenas unos meses, se alzó con el título de "Campeón de la Liga Pokémon" en el Festival de Manalo.

"La determinación y perseverancia de Ash Ketchum para lograr su objetivo de convertirse en el mejor Entrenador del mundo durante el transcurso de 25 temporadas constituye el mejor ejemplo de lo que significa ser un Entrenador", afirma Taito Okiura, vicepresidente de Marketing de The Pokémon Company International.

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3