VIDEO. Bárbara Drake: "La UCR debe generar una agenda de políticas públicas para la Ciudad"

A pocos días de los comicios internos de la UCR en La Plata, Bárbara Drake aseguró en diálogo con EL DIA que "la gestión de Maxi Abad en la conducción del comité en Provincia ha sido muy exitosa, puso al partido de pie, pero creemos que ese proceso político que es tan interesante en la Provincia no tuvo su reflejo en La Plata, donde vemos un radicalismo sumiso, que tiene los comités cerrados, que no debate política y no tiene una agenda política para la Ciudad. No está a la altura de las circunstancias".

"Recordemos que, al inicio de la campaña, la lista de Pablo Nicoletti expresaba que ellos representaban el 90 por ciento del partido en la Ciudad y se proponía la unidad. Hoy, con el correr de los días y el calor de la campaña, está demostrado que el 90 por ciento del partido no está de ese lado y quedará cristalizado en las elecciones del domingo".

Drake sostuvo que "el radicalismo, a partir de la nueva conducción, es importante que tenga los comités abiertos, que pueda generar una agenda de políticas públicas para la Ciudad". "Tienen que funcionar como históricamente fueron los comités: centros de debate político y puntos de encuentros culturales en cada barrio", añadió.

"Tenemos que hacer un aporte de cuadros políticos al gobierno municipal. No tengo dudas que en 2023, con Maxi Abad y con Facundo Manes, vamos a ganar la Provincia y la Nación", analizó.

En materia de género, aseveró que "es muy difícil ser mujer y hacer política, no sólo en el radicalismo. En la experiencia de La Plata hemos conformado un grupo que se llama La Florentina, que convoca a mujeres de todos los espacios de La Plata y que trasciende los procesos políticos del partido, convocando a una agenda de género".