“Sacudón” entre los pesos pesados del mundo del arte

El ranking que engloba las diez obras de arte más caras de la historia sufrió modificaciones e incorporó los nombres de dos pintores franceses Pierre Seurat y Paul Cézanne, luego de que se realizara “la subasta del siglo”, de obras pertenecientes a Paul Allen, uno de los cofundadores de Microsoft, por la que se recaudó más de 1.600 millones de dólares.

La colección del fallecido Paul G. Allen (1953-2018) se convirtió en la más valiosa de todos los tiempos, incluyó cinco obras que se vendieron por más de $100 millones de dólares cada una, recibió oferta de postores provenientes de 32 países.

El top ten de las obras más caras de la historia tuvo modificaciones en los puestos 6 y 9, de donde desplazó a nombres como Pablo Picasso y Claude Monet, para incorporar, respectivamente a “Las modelos, Ensamble (versión pequeña)”, de Georges-Pierre Seurat (vendida por 149 millones de dólares), y “La montaña Sainte-Victoire”, de Paul Cézanne, vendida por 137,7 millones.

Las obras que quedaron fuera del ranking son “Niña con una canasta de flores” de Pablo Picasso (US$ 115.000.000) y “Almiares” de Claude Monet (US$110.747.000).

La tercera obra de mayor recaudación de la subasta fue “Verger con cipreses” de Vincent Van Gogh, que con 117 millones ingresó a la lista de las más caras del mundo.

De este modo, el top ten actual de obras más caras es el siguiente: 1. “Salvator Mundi” (1500), atribuida a Leonardo da Vinci - US$ 450.312.500; 2. “Shot Sage Blue Marilyn” (1964), Andy Warhol - US$ 195.040.000; 3. “Las mujeres de Argel (Versión O)” (1955), Pablo Picasso - US$ 179.365.000; 4. “Desnudo acostado” (1917-18), Amedeo Modigliani - US$ 170.405.000; 5. “Desnudo acostado (del lado izquierdo)” (1917), Amedeo Modigliani - US$157.159.000; 6. “Las modelos, ensamble (versión pequeña, detalle) (1888), Georges-Pierre Seurat - 149.240.000; 7. “Tres estudios de Lucian Freud (detalle)” (1969), Francis Bacon - US$142.405.000; 8. “El hombre que señala (detalle)” (1947), Alberto Giacometti - US$ 141.285.000; 9. “La montaña Sainte-Victoire (detalle)” (1888-1890), Paul Cezanne - USD137.790.000; 10. “El grito (detalle)” (1895), Edvard Munch - US$ 119.922.500.