En China, un hombre ganó la lotería y se disfrazó para que no lo reconocieran ni su familia ni amigos

Un hombre de origen chino, ganó la lotería y se disfrazó para recibir el premio, para evitar ser reconocido por sus familiares y conocidos.

El ganador quiso pasar desapercibido durante la transmisión y no escatimó en revelar lo que estaba haciendo cuando los medios lo entrevistaron. Explicó que no quería que su familia supiera de su premio, de aproximadamente 30 millones de dólares, para que sus hijos no se vuelvan vanidosos.

"No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro“, reveló a las cámaras.