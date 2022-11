En Alemania, le dieron la despedida a Demichelis de la reserva del Bayern: será DT de River

Este lunes, el club alemán Bayern Munich, despidió con un lindo mensaje en sus redes sociales a Martín Demichelis, quien era el encargado de entrenar la reserva del club. Tras la salida de Marcelo Gallardo de River, el nombre del ex defensor del seleccionado argentino, siempre estuvo dando vueltas por Nuñez.

"El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el River Plate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz", dice el tuit publicado hace apenas unas horas.

Der #FCBayern und Martín #Demichelis haben sich darauf verständigt, dass der #FCBAmateure-Trainer auf eigenen Wunsch zu River Plate wechselt, um dort den Cheftrainerposten zu übernehmen. Sein Nachfolger wird sein Vorgänger Holger #Seitz.



👉 https://t.co/e1XjwEA6cD#MiaSanMia pic.twitter.com/3dWnNiNkQb — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) November 14, 2022

"Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", comentó el ex central "millonario".

"Ha sido simplemente un gran honor haber sido entrenador del FC Bayern. Eso significa mucho para mí. Tengo que dar las gracias a muchas personas, por supuesto, pero en primer lugar a Hasan Salihamidžić, que confió en mí y creyó en mí. Siempre he hecho este trabajo con mucha pasión. Es una historia de locos. El Bayern me trajo de River Plate como joven jugador y ahora vuelvo del FCB como joven entrenador", cerró.