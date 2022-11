Cuánto y a quienes, la deuda en moneda extranjera por la llegada de refuerzos al Lobo

Mañana se llevará a cabo en la sede social la Asamblea que pondrá a consideración de los asociados la Memoria y Balance del ejercicio 135 cerrado el pasado 30 de junio y el Presupuesto de recursos y gastos para la temporada en curso.

A partir del informe del auditor, Contador Sebastián Vázquez, quien desglosó para los socios algunas cuestiones que hacen a los estados contables de la institución, se puede establecer el origen y la situación del pasivo en moneda extranjera, siempre al pasado 30 de junio.

De esta manera, Gimnasia mantiene deudas por la llegada de seis jugadores del actual plantel profesional. La más importante de las mismas es por la incorporación de Ramón Sosa que tiene al Lobo inhibido por parte de Olimpia de Paraguay para comprar y vender jugadores en el mercado de pases de verano.

Para levantar esa inhibición, a Olimpia -último campeón paraguayo- hay que pagarle U$S 698.786 entre la deuda original y los punitorios, ya que Gimnasia ni siquiera pagó la primera cuota del pase, vencida desde febrero de 2022. No es la única deuda generada por la llegada del delantero, recientemente citado por Guillermo Barros Schelotto a la selección guaraní: a Tembetary se le adeuda una cifra aún mayor, 965.140 dólares. Al 30 de junio de 2022, la deuda global por Sosa asciende a U$S 1.663.926.

Por otro lado, de la recompra del uruguayo Brahian Alemán a Al Ettifaq a mediados de 2019 se adeudan todavía U$S 310.739 de la última cuota, más los intereses y gastos tras el reclamo ante FIFA. De hecho, cuando Gimnasia no incorporó jugadores en el último mercado se había mencionado la inhibición del club emiratícomo motivo, aunque desde calle 4 aclararon que llegaron a un acuerdo para postergar el pago para fin de año. En caso de haber querido incorporar algún jugador. Gimnasia podría haberlo hecho.

Franco Soldano fue la incorporación de última hora antes del inicio de la Copa de la Liga y ha generado deudas varias, ya que por un lado se le deben a la empresa Sports Management U$S 159.000 por comisiones en la gestión de la transferencia y además hay que pagarle 420.978 euros al Olimpiakos griego y a Unión otros 45 mil euros. Todas estas deudas son a tipo de cambio oficial ($ 130 el dólar y $ 135 el euro al momento de la confección del balance) pero la llegada de Soldano suma una erogación más: 38.720 dólares para el representante del jugador, Hernán Rubiola en concepto de comisión. Esta última deuda está acordada a dólar MEP, a una cotización de $ 249,59. Con contrato hasta diciembre de 2024, Soldano le costó a Gimnasia cerca de 700 mil dólares.

A Boston River de Uruguay se le adeudan 40 mil dólares por la llegada de Guillermo Fratta. Mucho más llaman la atención los 300 mil dólares que se deben a la empresa Gestión y Marketing Deportivo por la llegada a préstamo por un año de Oscar Piris desde el fútbol ecuatoriano. A Tigre se le deben 84.275 dólares por el ejercicio de la opción compra de Agustín Cardozo. Y por fuera del plantel actual, a Rivadavia de Lincoln le deben $ 280 mil del proporcional de José Paradela.