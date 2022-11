"Kely" Olmos: en el mes del Mundial "después seguimos trabajando con la inflación, primero que gane Argentina"

De "la guerra contra la inflación" que el presidente Alberto Fernández declaró en marzo a "después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gente Argentina". El frase poco feliz le pertenece a la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, invadida por la ansiedad ante la cercanía del Mundial.

En declaraciones a la prensa, Olmos dijo que combatir la inflación este mes "no va a hacer la gran diferencia", por eso "primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando". Otra vez, como casi siempre, el fútbol como gran pantalla.

A menos de 48 horas que el INDEC dé la medición de septiembre, que se ubicaría otra vez en torno al 6,2%, cifra por demás elevada como para "desatender", la ministra de Trabajo admite que el próximo mes la atención y concentración estará puesta en cómo le vaya a la Argentina en el Mundial. Con una inflación anual estimada en 100%, con un 2023 que no promete una mejora más allá que en el Presupuesto se habla de un 60% para todo el año, con el dato no menor que una familia necesitó $130.000 para no ser considerada pobre. Pero "primero que gante Argentina".

"Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina salga campeón", dijo la ministra durante la visita a la TV este domingo por la noche. "Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina", indicó.