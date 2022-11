Dos gemelos murieron en el Hospital Neonatal de Córdoba, donde se investiga el fallecimiento de 5 bebés

El Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”, en Córdoba, es nuevamente el escenario de la muerte sospechosa de dos bebés, en este caso mellizos. El hecho se notificó en el marco de la investigación por la muerte de cinco recién nacidos entre marzo y junio de este año.

Los bebés mellizos llegaron al mundo en el hospital cordobés de la polémica el pasado 26 de octubre. Pocas horas después, uno de ellos falleció. El otro mellizo logró tener las fuerzas suficientes para llegar a la madrugada de este martes, 15 de noviembre.

María Gabriela Barbás, ministra de Salud de Córdoba, confirmó la noticia y aseguró que se inició una investigación, dados los antecedentes del nosocomio infantil.

Vale recordar que hace tres meses, en agosto, se conoció la noticia de la muerte de cinco niños recién nacidos, en un período de tres meses. El fiscal a cargo, Raúl Garzón, logró la imputación de Brenda Agûero de 27 años, que trabajó como enfermera y atendió a los bebés que perdieron la vida.

A la joven se la imputa por “homicidio calificado agravado por procedimientos insidiosos”. Es la única detenida e imputada formalmente dentro de la investigación.

Además, se investiga la participación de la ex directora del hospital, Liliana Asís; el ex vicedirector, Alejandro Salamá; las ex jefas de área neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal; y el ex ministerio de Salud, Diego Cardozo.