Cinthia Fernández reveló el motivo de su baile en ropa interior: "Gané pero no cobro hasta que mis hijos sean mayores"

Recordemos que, esta semana Cinthia Fernández celebró bailando en ropa interior en un video que compartió con sus seguidores en su perfil en Instagram.

Así, aunque muchos entendieron que el festejo era porque iba a cobrar el dinero que le debe su ex, Matías Defederico, ahora la mediática aclaró los tantos y aseguró que no recibirá un peso.

"Esto es algo que quiero aclarar porque me llamaron un montón de periodistas diciendo ‘te felicito, ganaste, te van a pagar’”, adelantó Cinthia. Y aclaró: “Primero por cuestiones de seguridad, segundo porque no es real”.

Acto seguido, la influencer explicó que no es la primera vez que le gana a su expareja: “Es la cuarta vez que gano, es un cuarto embargo. Sólo que lo festejé porque justo coincidió con la aprobación del Veraz de papitos luchones". "Entonces fue como coincidencia que era un embargo que estaba esperando hace ocho meses", aseveró.

Y arremetió: "O sea, hace ocho meses yo presenté todo a la Justicia, papelito por papelito, porque encima eso. Es tan obsoleto el sistema que tenemos, que vos denuncias deuda por cuota alimentaria, entonces te piden a vos los comprobantes de lo que no te pagó". “Pero pedírselo al que debe”, expresó visiblemente molesta. "Porque encima eso, vos tenés que estar con los pibes, laburar y tenés que juntar comprobante por comprobante", manifestó.

"La Justicia está diseñada para cagarle la vida a las madres y no hacer nada por ellas, ni por sus hijos, ni por los derechos de sus hijos", lanzó. Y siguió: "Mientras están en feria hay un montón de pibes que no comen y no les importa".

Asimismo, Cinthia Fernández contó por qué todavía no cobró nada de lo que le adeuda Matías Defederico: "Ocho meses… Si yo en estos ocho meses no podía mantener a mis hijas ¿qué pasaba?", se preguntó la mediática en un video que compartió en Instagram.

"Igualmente el embargo que tengo, tengo más de diez palos de embargo que el tipo nunca me pagó la cuota alimentaria", aseguró. Y detalló: "Entonces yo embargué la mitad de la casa y cuando las chicas tengan mayoría de edad se cobrará y con intereses".

Finalmente, Cinthia explicó el motivo por el que decidió no cobrar el dinero: "Mientras tanto mantené vos a tus hijos… porque el tema es que si yo ejecuto la deuda, yo embargo, me lo da en efectivo, lo cobro… vos tenés que volver a empezar un proceso que te cobran los abogados y no es nada barato". Y sentenció: “Así que no. Gané, por cuarta vez gané, pero no voy a cobrar hasta que mis hijas tengan la mayoría de edad. Seguirá corriendo la deuda y los intereses. Salvo que un día se levante con ganas de pagar”.