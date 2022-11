Aníbal Fernández salió a responderle a Cristina Kirchner: "Lo que dice no es verdad"

El pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a que la Gendarmería vuelva a custodiar las calles del Conurbano bonaerense rápidamente encontró respuesta y fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien salió al cruce afirmando que "lo que dice no es verdad".

"La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué", fueron las palabras de Cristina durante el acto de ayer en el Estadio Unico de La Plata y refiriéndose a lo que fue el Operativo Centinela.

"No comparto lo que dice ella. Las cuatro fuerzas (federales) no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado", señaló el funcionario nacional.

En ese marco puntualizó que Argentina tiene "5.256 kilómetros de frontera con Chile, 752 kilómetros con Bolivia, 1.737 kilómetros con Paraguay, 1.132 kilómetros con Brasil y 493 kilómetros con Uruguay, y eso no se conduce solo, se trabaja, se piensa".

Agregó que las fuerzas federales "están en los lugares que deben estar", y en el caso puntual del Conurbano bonaerense especificó que "no es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el Conurbano. Lo que se dice a veces se dice sin conocerse".