Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura llegaron a un acuerdo y se levanta el paro

Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos llegaron a un acuerdo con las autoridades respecto al reclamo de mejoras salariales. En las últimas dos semanas, se realizaron paros, cortes de calle y demás medidas para pedir una solución inmediata.

Las jornadas de protestas se llevaron adelante durante quince días, en lo que incluyó el cierre total del edificio ubicado sobre avenida 7 entre 58 y 59. Este lunes, desde el Ministerio de Trabajo y Economía acercaron una propuesta para llegar a un acuerdo.

Este miércoles, a través de una votación en una Asamblea General, los cuatro miembros que integran el organismo aprobaron la propuesta, por lo que la medida de fuerza se levantó.

Tal y como se informó desde el organismo, se acordó un “aumento de blanqueo, topes en nuestra bonificación específica, aumento de la parte no remunerativa y compromiso para sostener la paritaria sectorial el año que viene”. Si bien entienden que “el aumento de la parte no remunerativa” no es suficiente, consideran que es una forma de avanzar en los reclamos.