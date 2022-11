“Me pasó a los nueve años”: la “Tora” rompió el silencio y habló del abuso que sufrió

Lucila Villar, más conocida como la “Tora”, es la quinta eliminada de “Gran Hermano”. En su salida en la casa pesó muchísimo la desmedida reacción que tuvo con Alfa, al confrontarlo de manera violenta por una situación incómoda que se vivió en la casa entre él y la correntina Coti, y que muchos catalogaron como acoso e incluso abuso aunque no había sido tal.

Cuando se dio la situación, en “El Debate” hablaron sobre la posibilidad de que la “Tora” hubiera sufrido en su infancia una situación de abuso y que, en tal caso, justificaría su reacción. Y en las últimas horas, la rubia abrió su corazón y contó que, efectivamente, de chica vivió una situación traumática que no pudo dejar de asociar con lo sucedido en la casa.

“Lo de Coti a mí me toca más, pero también lo hubiese hecho con cualquier persona. Justamente ayer me dijeron que Coti me metió la espontánea, pero ¡qué tiene que ver! No lo voy a dejar pasar en el programa, afuera, ni en ningún lugar, porque conmigo no va a pasar eso”, dijo la hermanita en el programa de Ángel de Brito.

Y contó más detalles: “Me pasó a los nueve años. Es un tema hablado, lo trato, lo vengo tratando; lo hablé después de quince años. El final siempre es el mismo, el abuso, no hay otro, siempre termina en eso. Fue abuso directamente, a lo que me refiero es que no importa ni quién fue, ni cómo fue, sino que fue a los nueve años”.

Según dijo, la manera de “esconder” el dolor era autoflagelándose: “Me hacía auto castigo con la noche, con el alcohol, probando cosas, tapaba el dolor con todo eso. Fue fuerte, lo hice durante mucho tiempo, salí jueves, viernes, sábado y domingo. Los domingos eran tristísimos, hasta que un día dije basta, no quiero vivir más así”.

Hasta que decidió parar: “Llamé a mi amiga y me fue tranquilizando. Después me enteré que de diez amigas mías, ocho habían sido abusadas. Otras no se dieron cuenta, otras me lo contaron después de 28 años. En la casa de GH de las nueve mujeres, las nueve fueron acosadas y tres abusadas”.