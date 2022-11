Una boca de tormenta que genera riesgos en 23 y 45

La problemática de las cámaras de sistemas de servicios y bocas de tormenta en mal estado o sin tapas ni protección también inquieta a vecinos de las inmediaciones de 23 y 45, que temen por incidentes con daños graves para peatones.

En un episodio que ya tiene varios antecedentes de gravedad en la Ciudad, Laureano, un vecino de esa área lindera con La Loma contó que casi cae por el agujero del desagüe que se encuentra en la vereda.

Según describió, la tapa redonda, está floja y al pisarla se le dio vuelta, por lo que casi cae dentro del agujero del desagüe.

“Pisé a un costado y la tapa se dio vuelta del todo. De milagro no me caí. Este pozo tienen unos 3 metros de profundidad. Me doblé el pie. Llegué a saltar por inercia”, relató.

El vecino apuntó que “peso 80 kilos y hago deportes. Pero mirá si esta situación se le presenta a una persona mayor. O se cae al pozo o se quiebra una pierna”, advirtió el hombre.

A fines del mes pasado, una vecina de Barrio Norte hundió un pie en el hueco de un desagüe debido al mal estado de la tapa de registro. La mujer cayó en la vereda, en la esquina de 4 y 37. En consecuencia, se golpeó y sufrió varios hematomas.