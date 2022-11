VIDEO. Batalla campal entre argentinos y mexicanos en Qatar: insultos, piñas, botellazos y heridos

La previa de Argentina y México, que se medirán el sábado en un partido trascendental por la clasificación a los octavos de final del Mundial, se picanteó en las últimas horas. Hinchas de ambas selecciones se cruzaron en las calles de Doha, la capital de Qatar, y protagonizaron una verdadera batalla campal.

En horas de la noche, los aficionados se toparon en plena vía pública y no pudieron ocultar la pica que se tienen las hinchadas. Cargada va, cargada viene, todo pasó a una atmósfera de insultos. Y, posteriormente, el encono, que viene de varios mundiales atrás, pasó a la violencia física, ya que intercambiaron empujones y trompadas.

"Messi pecho frío", fue una de las frases más repetidas por los mexicanos y que los argentinos no pudieron tolerar. La gente "albiceleste", por su parte, también lanzó algunas provocaciones que no fueron soportadas por los seguidores del equipo "mariachi". Así, el cruce callejero, derivó en una bataola. Pero la calle no fue el único punto de encuentro violento, ya que en un bar un hincha terminó con la cara ensangrentada tras recibir una trompada. Allí, además, rompieron botellas y vasos.

La tensión por el partido se traspoló lamentablemente a la calle de Doha. Muchos hinchas de ambas selecciones no pueden ocultar el encono y todo terminó de la peor manera. Mientras tanto, el mundo del fútbol aguarda por el crucial partido a jugarse el sábado a la tarde. Si Argentina pierde, armará las valijas de vuelta, y si gana, aumentará sus chances de avanzar a la siguiente fase. Para el caso de México, una victoria sería clave, aunque un empate lo dejaría todavía con chances de clasificarse, pero una caída propiciaría su vuelta a casa.

Si estuvo culera la pelea entre Argentinos y Mexicanos en Qatar pic.twitter.com/6KtueUpnOO — Alan M . (@Betit0Mixx) November 24, 2022

😳VARIOS HERIDOS POR RIÑA ENTRE AFICIONADOS MEXICANOS Y DE ARGENTINA‼️



Tras varios insultos y desatarse una batalla campal entre un grupo de mexicanos y argentinos, resultaron varias personas heridas.



En el lugar no hay autoridades, ambulancias, ni apoyo. pic.twitter.com/RymmE95rgg — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022