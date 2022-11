Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a dos años su muerte

Ahora, desde Medio Oriente, Rocío Oliva recordó con amor a quien fuera su pareja durante siete años, y uno de los hombres más importantes de su vida, a dos años de su muerte.

La exnovia de Diego compartió en su cuenta de Instagram: la primera publicación se trata de una postal que data de sus años como novios. Y se puede apreciar al Diez apreciando con devoción una réplica de la Copa del Mundo que sostenía con sus manos mientras Rocío lo admiraba a él completamente enamorada.

Asimismo, Oliva musicalizó el posteo con una parte del conocidísimo himno de Los Piojos dedicado al Diez, Maradó, y escribió sobre esa imagen una tierna dedicatoria.

"Estás en el corazón de cada argentino, cada futbolero en el mundo, y cada jugador del planeta, y por siempre en el mío", expresó, visiblemente emocionada, antes de firmar ese dulce mensaje con la palabra 'Puru' seguida de un emoticón de un corazón rojo y una bandera de Argentina.

Seguidamente, Rocío subió a sus historias un video del sitio Farándula Show en donde se los ve juntos, muy sonrientes y enamorados, compartiendo una comida con otras personas.

Vale destacar que, Rocío Oliva reveló en La Noche de Mirtha que pese a no estar autorizada para ingresar al cementerio privado en el que está enterrado el cuerpo de Diego Maradona, ella se las ingenió para poder visitar su tumba: "Yo fui al cementerio aunque no podía entrar", reveló la estudiante de periodismo deportivo antes de contar por primera vez cómo hizo para ingresar a ese lugar, en donde también descansan los restos de Don Diego y Doña Tota.

Entonces, Oliva explicó que como ella vive en Bella Vista, localidad en donde se encuentra el cementerio, por ser vecina tuvo la posibilidad de ingresar al predio.

"Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado", señaló en la mesa de la Chiqui, donde también destacó que los días posteriores al entierro del Diez optó por no ir, ya que había mucha seguridad y todos los ojos puestos en ella.

Según el relato de la jugadora de fútbol, a medida que comenzó a pasar el tiempo, y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, se animó a llegar al sitio en donde descansa el cuerpo de su expareja.

Finalmente y con dolor, confesó: "Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie, pero tuve mi despedida que no había podido tener. Una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él".